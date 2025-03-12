抹茶控不要錯過！大人味抹茶甜點 台南「井佐製所」千層蛋糕新址在這裡

台南千層蛋糕推薦【井佐製所】搬家囉～新址在這裡

之前來吃這家井佐製所抹茶千層蛋糕，覺得口味還蠻喜歡，而且近期還推出草莓千層蛋糕，草莓結合抹茶兩種都是我愛的，馬上指定欽點，除了販售單片千層蛋糕以外，也有販售整顆6吋及9吋的千層蛋糕，想要購買整顆的千層蛋糕要提前預訂，喜歡吃抹茶甜點的朋友，趕快看過來吧～

台南抹茶甜點推薦【井佐製所蛋糕】新址

原本在蝸牛市吉裡面的井佐製所千層蛋糕新址，搬到附近不遠處，也是在原真善美戲院後方，巷弄內停車不易，建議停好車後再徒步進入餐廳，附近是熱鬧的正興街、國華街，還有最近草莓冰開賣的冰鄉，大家可以散步慢慢逛。

台南中西區美食【井佐製所ケーキ 】店內環境

井佐製所新址店面不算大，但內用座位比之前多，下午時段蠻容易客滿，客人一組接著一組來，千層蛋糕也可以外帶呦～

台南咖啡廳【井佐製所ケーキ】菜單

主要提供抹茶、焙茶千層蛋糕、抹茶提拉米蘇及飲品，近期草莓季還有草莓千層蛋糕可以選擇。

台南抹茶推薦【井佐製所蛋糕】餐點介紹

當天我們每人各點了一樣甜點，分別是草莓千層蛋糕、抹茶提拉米蘇及焙茶千層蛋糕，整組茶類甜點非常誘人，如果你是抹茶控或焙茶控應該會喜歡，馬上來分享給你們啦～

草莓千層蛋糕 165元

每次看到草莓甜點都覺得太吸引人了，這次來井佐製所剛好推出季節限定草莓千層，蛋皮中間夾著新鮮草莓及香滑奶油，這款蛋糕吃起來酸甜不膩，還有微微的抹茶香氣，冬季限定的草莓千層大家都還蠻喜歡。如果你是超愛抹茶的朋友，就會比較推薦抹茶千層蛋糕，使用若竹抹茶製成的千層蛋糕，非常濃郁，也是井佐製所的招牌。

焙茶千層蛋糕 155元

焙茶特有的茶香，有著茶葉烘焙後的碳香，吃起來不苦不澀，味道也好濃厚！！一層層堆堆疊的蛋皮抹上焙茶醬，濕潤的口感，讓你每一口都可以吃到焙茶的茶香，有些人比較不喜歡抹茶怕會有苦韻，那就可以來試試焙茶千層蛋糕，口味上大家接受度高，也很好吃呦～

抹茶提拉米蘇 165元

這次來還點了提拉米蘇，而且還是抹茶口味的提拉米蘇，真的好喜歡，上面撒上抹茶粉，一挖下有綿密的馬斯卡彭，口感柔滑細緻，抹茶濃郁的茶香會想一口接一口。以上分享給大家啦～

地址：台南市中西區民生路一段205巷24號

營業時間：平日1230-1800、假日1200-1830

公休日：每週二公休

電話：0981498486

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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