快訊

菲前總統杜特蒂送荷蘭海牙受審 拘留所住「單人牢房」待遇曝光

大便當時代！去年自助餐店衝破1萬家、年增逾二成 專家：這隱憂來了

美陸軍戰院兵推共軍集結台灣當面 不見美軍前進部署

抹茶控不要錯過！大人味抹茶甜點 台南「井佐製所」千層蛋糕新址在這裡

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖

台南千層蛋糕推薦【井佐製所】搬家囉～新址在這裡

之前來吃這家井佐製所抹茶千層蛋糕，覺得口味還蠻喜歡，而且近期還推出草莓千層蛋糕，草莓結合抹茶兩種都是我愛的，馬上指定欽點，除了販售單片千層蛋糕以外，也有販售整顆6吋及9吋的千層蛋糕，想要購買整顆的千層蛋糕要提前預訂，喜歡吃抹茶甜點的朋友，趕快看過來吧～

台南抹茶甜點推薦【井佐製所蛋糕】新址

原本在蝸牛市吉裡面的井佐製所千層蛋糕新址，搬到附近不遠處，也是在原真善美戲院後方，巷弄內停車不易，建議停好車後再徒步進入餐廳，附近是熱鬧的正興街、國華街，還有最近草莓冰開賣的冰鄉，大家可以散步慢慢逛。

台南中西區美食【井佐製所ケーキ 】店內環境

井佐製所新址店面不算大，但內用座位比之前多，下午時段蠻容易客滿，客人一組接著一組來，千層蛋糕也可以外帶呦～

台南咖啡廳【井佐製所ケーキ】菜單

主要提供抹茶、焙茶千層蛋糕、抹茶提拉米蘇及飲品，近期草莓季還有草莓千層蛋糕可以選擇。

台南抹茶推薦【井佐製所蛋糕】餐點介紹

當天我們每人各點了一樣甜點，分別是草莓千層蛋糕、抹茶提拉米蘇及焙茶千層蛋糕，整組茶類甜點非常誘人，如果你是抹茶控或焙茶控應該會喜歡，馬上來分享給你們啦～

草莓千層蛋糕 165元

每次看到草莓甜點都覺得太吸引人了，這次來井佐製所剛好推出季節限定草莓千層，蛋皮中間夾著新鮮草莓及香滑奶油，這款蛋糕吃起來酸甜不膩，還有微微的抹茶香氣，冬季限定的草莓千層大家都還蠻喜歡。如果你是超愛抹茶的朋友，就會比較推薦抹茶千層蛋糕，使用若竹抹茶製成的千層蛋糕，非常濃郁，也是井佐製所的招牌。

焙茶千層蛋糕 155元

焙茶特有的茶香，有著茶葉烘焙後的碳香，吃起來不苦不澀，味道也好濃厚！！一層層堆堆疊的蛋皮抹上焙茶醬，濕潤的口感，讓你每一口都可以吃到焙茶的茶香，有些人比較不喜歡抹茶怕會有苦韻，那就可以來試試焙茶千層蛋糕，口味上大家接受度高，也很好吃呦～

抹茶提拉米蘇 165元

這次來還點了提拉米蘇，而且還是抹茶口味的提拉米蘇，真的好喜歡，上面撒上抹茶粉，一挖下有綿密的馬斯卡彭，口感柔滑細緻，抹茶濃郁的茶香會想一口接一口。以上分享給大家啦～

井佐製所

地址：台南市中西區民生路一段205巷24號

營業時間：平日1230-1800、假日1200-1830

公休日：每週二公休

電話：0981498486

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台南美食 咖啡廳 抹茶 提拉米蘇 甜點 蛋糕

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

抹茶控不要錯過！大人味抹茶甜點 台南「井佐製所」千層蛋糕新址在這裡

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 台南千層蛋糕推薦【井佐製所】搬家囉～新址在這裡 之前來吃這家井佐製所抹茶千層蛋糕，覺得口味還蠻喜歡，而且近期還推出草莓千層蛋糕，草莓結合抹茶兩種都是我愛的

讓自己回歸童年！新營美術園區：讓心情變五彩繽紛的免門票景點

udn走跳旅遊／Vicky媽媽的遊樂園 新營美術園區超級繽紛的！來這裡一整個心情都會大好！不僅有彩虹步道，也有綠色隧道，更是有各式各樣可愛的新營小鼠公共藝術，來到這裡就是要儘可能地放鬆，讓自己回

南投一日遊！3大復古風約會攻略：漢服體驗、甜點下午茶、七彩吊橋一次滿足

想來場特別又浪漫的南投一日遊？這篇復古風約會路線帶你從水里蛇窯陶藝文化園區的漢服體驗開始，接著在土土甜品店享受復古甜點下午茶，最後挑戰雙龍七彩吊橋的高空美景。無論是情侶約會或閨蜜同遊，都能一次拍照打卡、品味美食，在南投度過美好的一天。

整天都吃得到！台南「美鮮牛肉湯」意外發現南區24小時營業的牛肉湯，牛肉炒飯好吃耶！

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 美鮮牛肉湯是Vicky口袋名單內的一員，由於口袋名單眾多，壓根兒忘了什麼時候加入的。這天在這附近晃晃，吃了一攤又一攤後想喝點湯，所以來到了這裡，意外的發現

南部鍋控也吃得到了！ 「麻辣鍋界新秀」進軍台南新光三越B1 免費「極上和牛」搶先嗑

南部鍋控也吃得到！ 「麻辣鍋界新秀」進軍台南新光三越 免費極上和牛、青花驕麻辣鍋牛肉麵搶先嗑

台南老宅美食！咖哩控開飯了 超豪華「金光閃閃盤」一次可以吃到4種不同風味的咖哩

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 台南咖哩飯「咖哩鬥陣」一次可以吃到4種不同風味的咖哩 喜歡吃咖哩飯的朋友吃過這家嗎？有時候在市集也會看到「咖哩鬥陣」的身影呦～這次跟家人來到店裡內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。