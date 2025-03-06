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台南老宅美食！咖哩控開飯了 超豪華「金光閃閃盤」一次可以吃到4種不同風味的咖哩

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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台南咖哩飯「咖哩鬥陣」一次可以吃到4種不同風味的咖哩

喜歡吃咖哩飯的朋友吃過這家嗎？有時候在市集也會看到「咖哩鬥陣」的身影呦～這次跟家人來到店裡內用，還點了豪華的閃亮亮套餐，裡面有四種不同口味的特色咖哩一次滿足，感覺來分享給大家。

台南中西區美食「咖哩鬥陣」外觀

咖哩鬥陣位於普濟街，距離海安路、普濟殿、水仙宮市場不遠，開車的朋友可以將愛車停在海安路地下停車場。

台南午餐「咖哩鬥陣」店內環境

一進到店內，老宅改建加上店家的巧思佈置，用餐起來還蠻舒適，我個人就很喜歡這種老宅的氛圍感。

台南咖哩「咖哩鬥陣」菜單

主要販售各式香料咖哩，菜單上的介紹也都蠻清楚的，可以依照自己的喜愛來挑選，如果有選擇障礙的朋友也沒關係！店家推出金光閃閃獨享更胖盤，一次可以吃到4種不同風味的咖哩。

台南中西區美食「咖哩鬥陣」餐點介紹

金光閃閃獨享更胖盤+烏龜蛋包 570元

這咖哩套餐好豪華！金光閃閃的大盤子裡吃到四種不同口味的咖哩，分別是：沒有橘子的橘子雞咖哩、椰絲雞肉咖哩、鷹嘴豆咖哩、酸辣豬肉咖哩。

這道咖哩真的很豐富，小孩小做選擇我全都要，還有優格、前菜及餐後甜點、飲品，吃完真的好滿足～鷹嘴豆咖哩，有著濃郁的孜然香氣，香料味豐富。酸辣豬肉咖哩 ，辣味鮮明非常得下飯。

除了薑黃飯以外還有烤餅可以搭配，這份吃完真的是滿足又飽足，我們還多加了一份烤餅呢～烤餅沾上咖哩也好對味，口感彈韌耐嚼，越嚼越香。

一旁的香料馬鈴薯杯杯，感覺結合了許多印度香料所製作而成，吃起來蠻特別的，口味上也挺清爽。

附梅林的鬍子（I）、最中冰淇淋（抹茶），餐後還有甜點可以品嘗。

椰絲雞肉咖哩飯 150元 / 加烏龜蛋包 50元

這道以烘烤過的椰絲、芝麻為基底，感覺咖哩醬還帶點甜味，口感溫順香醇不會辣，裡面的雞肉吃起來也很嫩口，不吃辣的朋友也可以品嚐的一道咖哩。

酸辣豬肉咖哩飯 170元 / 加烏龜蛋包 50元

喜歡吃辣的朋友推薦你點這道！酸辣豬肉咖哩加入了4種辣椒，酸酸辣辣很下飯也很有層次風味，而且辣味鮮明，越吃越開胃。

以上分享給喜歡吃咖哩的你，咖哩都蠻有特色，店家態度也很親切，有興趣的話可以去吃看看啦!

咖哩鬥陣

地址：台南市中西區普濟街53號

營業時間：12:00-14:00；18:00-20:00

店面營業日可以看店家IG公告

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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