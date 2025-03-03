古厝中吃便當！奮起湖便當就吃這家　鐵道山城懷舊鐵路便當

上次到嘉義阿里山英迪格酒店住了一晚，第二天直衝奮起湖半日遊打算午餐就吃奮起湖便當解決，以前從來沒來過奮起湖，第一次總是特別新鮮，尤其是奮起湖便當，朋友選了一家評價很高但是不在老街上的「鐵道山城懷舊鐵路便當」，生意超級好，老宅古厝的用餐空間，從小窗戶點餐後再到老宅用餐，格外有氣氛！

鐵道山城懷舊鐵路便當 營業資訊

鐵道山城懷舊鐵路便當

評分：4.3

地址：604嘉義縣竹崎鄉阿裡山 公路 中和支線202號(地圖)

中和支線202號(地圖) 電話：0989 820 349

營業時間 ：星期一～星期五11:00–16:00, 星期六～星期日11:00–17:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

鐵道山城懷舊鐵路便當 位置｜環境

「鐵道山城懷舊鐵路便當」不在熱鬧的老街上，比較靠近奮起湖第四停車場的位置，一開始越走越遠、越來越遠離人潮還想說到底有沒有開，沒想到店裡都是人！

點餐窗口的右邊建築以及旁邊樓梯上去的房子都是用餐空間，點餐後自行取餐，吃完要自回收。

鐵道山城懷舊鐵路便當 菜單

照片是去年的價格，不知道有沒有漲價，有些口味賣完可能要等半小時。

便當口味有東坡肉便當、豬腳便當、雞腿便當、排骨便當，東坡肉最熱門已售完！

鐵道山城懷舊鐵路便當 餐點

這次點了排骨、雞腿、豬腳便當，排骨便當真的還好吃的，對於雞腿跟豬腳沒什麼感覺，配菜白飯口感味道都很新鮮，應該是生意很好的緣故，幾乎都是現做不久就放進便當內。高麗菜好吃，另外還有甜甜豆支跟柴魚酥之類的超下飯，平常其實不愛吃便當，不過這家配菜我很喜歡耶，櫃檯旁的辣菜脯一定要加！

一生中可能就只去奮起湖那麼一兩次，找好吃的奮起湖便當真的還蠻重要的，這家鐵道山城懷舊鐵路便當的味道跟環境都比其他間特別，值得來吃看看喔！

鐵道山城懷舊鐵路便當

評分：4.3

地址：604嘉義縣竹崎鄉阿裡山公路中和支線202號(地圖)

電話：0989 820 349

營業時間：星期一～星期五11:00–16:00, 星期六～星期日11:00– 7:30

每月1日會同步Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」