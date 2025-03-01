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浪漫阿里山「星光婚旅」列車啟航！ 歡迎新人體驗「阿里山神木下婚禮」

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「浪漫阿里山～一起幸福同行」啟動儀式大合照。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
「浪漫阿里山～一起幸福同行」啟動儀式大合照。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光阿里山國家風景區管理處（簡稱阿里山管理處）舉辦「阿里山神木下婚禮」今年邁入第19年，更獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動，日前以「浪漫阿里山～一起幸福同行」為主題舉辦活動記者會。

阿里山管理處今年首次將星光下婚禮進行轉型為「星光婚旅」將於04/17-04/19舉行，以新台幣9999元就可以入住阿里山五星級酒店，並結合阿里山三大遊憩系統進行浪漫遊程，更將在奮起湖老老街打造「旗遇山城‧夜幕風華」之夜。在華燈初上，戀人們身披旗袍與古裝，漫步於時光縫隙，彷彿走入舊夢，微醺茶酒間，情話呢喃，讓愛戀在這座山城裡被夜色珍藏、被風華封存。

▲阿里山星光婚旅海報。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲阿里山星光婚旅海報。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

而阿里山管理處為擴大異業合作，攜手《WeddingDay 好婚市集》、《Chichis 婚禮小物線上平台》、《喬治麥斯美式婚禮.婚紗》、《My Party 手工婚紗》、《芙洛麗大飯店》、《錦芳婚禮》、《黑豆桑》、《阿里山英迪格酒店》、《阿里山賓館》等知名品牌，透過渡假婚旅遊程推廣、阿里山婚紗拍攝、阿里山婚禮小物銷售等，深化新人與阿里山產業的情感連結，同時提升阿里山婚禮品牌的知名度。

觀光署黃荷婷副署長表示：神木下婚禮系列活動的初衷，不僅是為新人打造夢想中的婚禮，更期望能以觸動人心的方式，傳遞阿里山的自然與人文之美。

阿里山為國際旅遊品牌，是今年紐約時報評選全球52個必訪景點中獲選為第19名台灣唯一必遊的景點，希望在阿里山神木下的祝福，新人可以像在知名歌曲高山青這首歌內，戀人堅定彼此的愛情更加長長久久。尤其今年特別結合台灣好行3.0品牌，歡迎大家搭乘公共運輸工具，以簡單輕鬆行來吸引更多旅客前往旅遊，讓每一天都是很開心的浪漫好日，只要來阿里山日日是好日。

阿里山管理處黃勢芳處長也揭露今年為串接整年度婚禮活動，將於白色情人節時辦理1314小室茶哉活動、七夕情人節辦理玫好七夕遊程，當然不可錯過的年度盛事-神木下婚禮也訂在10/19-10/20辦行，期待更多的新人一起到阿里山參加婚禮。

活動將從記者會後開放報名至03/11止，歡迎有興趣的戀人立即線上報名：https://bao-ming.com/alishan。更多資訊請至「阿里山國家風景區管理處」官網或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢；更多阿里山旅遊商品請至「阿里山EASY GO」電商平台選購。

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