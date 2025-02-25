228連假攻略！把握燈會尾聲、花季含苞待放 來趟臺南享受漫遊之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】再過一週就要迎接228連假，想好要去哪裡舒緩身心了嗎？臺南市長黃偉哲表示，228連假期間臺南各地的精彩活動持續展開，包括燈會、自然美景、市集、草莓季及車展，非常適合大家到臺南來場結合自然美景與人文風情交織的小旅行，享受春暖花開的好時節。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長提醒大家，許多精彩活動都即將在228連假後閉幕，務必把握機會來體驗，喜歡大自然的朋友可以到四草、曾文溪口或七股鹽田等濕地來場賞鳥生態旅遊並享受春日陽光。

▲新營波光節。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

市區四大燈會、新營波光節（即日起-03/16）

臺南市區的燈節陸續在連假期間迎來尾聲，包括第十三屆普濟燈會（即日起-03/01）、府城成功燈會（即日起-03/02）、海安燈會（即日起-03/02）及神農街元宵花燈展（即日起-03/02），歡迎趁著連假把握今年賞燈好時機，白天可以搭配市區古蹟景點，或是到國華街、永樂市場及水仙宮市場吃美食，另外也可以走訪中西區文學館附近（中西區圖書館後方），去尋覓每年盛開的洋紅風鈴木，享受在藍天白雲時光的微風輕拂與拍照樂趣。

除了市區的燈會外，今年的新營波光節更是不容錯過的光影盛宴！02/08~03/16展出的「新營波光節」以「路徑之間」為主題，共展現8件主題作品，除了有吸睛度爆表，以天鵝湖為主題結合動態影像、音樂與噴泉律動的水幕投影外，還有以台灣夜市經典小吃雞蛋糕為靈感的詼諧作品，非常適合與家人朋友一同環繞湖畔、漫遊賞燈，白天則可以走訪新營糖鐵五分車或六甲落羽松與柳營乳牛的家。

▲六甲落羽松森林。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

六甲落羽松森林（即日起-2/28）

從過年前就開始的六甲落羽松季，今年在幾波寒流低溫催化及春雨的灌溉下，不僅落羽松整體的色彩更加嫣紅，還有機會拍到水面倒影，附近農田種植的黃波斯菊正值盛開時節，兩者與藍天白雲共同營造美麗場景。順便也可以走訪柳營德元埤荷蘭村、乳牛的家等景點，享受寧靜的優閒時光。

▲山上花園水道博物館（櫻花）。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

櫻花、紫花霍香薊－山上花園水道博物館

在連假期間，山上花園水道博物館將迎來春天的浪漫花海，園區內除了有日治時期遺留的百年羅漢松、琉球松、玉蘭花等，在淨水池區內的河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻也將陸續盛開，中央步道也種植了波斯菊及百日草；另外博物館區周邊紫色藿香薊花海及九重葛花籬怒放爭豔，繽紛花況讓博物館和周遭充滿浪漫景色，不妨趁著228連假來博物館記錄春日時光。

溫泉之旅－楠西龜丹溫泉、白河區關子嶺溫泉

在初春的微涼氣候中，享受暖湯帶來的極致療癒，正是228連假的最佳時機！位於楠西區的龜丹溫泉素有「美人湯」之稱，這裡的溫泉屬於碳酸氫鈉泉，水質清澈無味、浸泡後皮膚細緻滑柔，不可錯過的還有梅嶺上的酸甜梅子雞湯與酥脆薑黃雞等在地美食。另外，如果想要體驗世界三大泥漿溫泉之一，可以到白河區關子嶺溫泉，富含礦物質的灰黑色泉質，讓泡湯的同時也像在做SPA，也可趁熱享用當地的特色美食桶仔雞等或是到175咖啡公路景觀餐廳來杯道地的東山咖啡，都是遠離塵囂的好選擇。

迷你軍團體驗營－土城鹿耳門聖母廟（02/28~03/02）

建築有台版台版紫禁城的土城鹿耳門聖母廟228連假將推出「迷你軍團體驗營」讓小朋友體驗基本體能、水彈槍射擊、偽裝、水榴彈投擲、天堂路挑戰等軍事體驗，讓小朋友從遊戲中訓練成長，也是另類的全民國防教育，現場還有挑戰營市集、童趣攤位、火舞雙人秀等，歡迎親子共遊。

善化區粉紅泡泡季－02/28限定體驗活動

喜歡自然田園風光的民眾，建議可以走訪善化區啤酒觀光工廠參加今年的「粉紅泡泡季」(9:30-15:30)，不僅有 YOYO 家族－草莓姐姐帶動跳外，現場也有舞臺趣味競賽、奇幻魔術秀、泡泡樂體驗、音樂欣賞等，02/28-03/27到指定草莓園採果還享8折優惠，非常適合大家呼朋引伴或者帶著小朋友來場親子遊，一同品嘗最新鮮美味的在地草莓！

2025 臺南車展（02/27-03/02）

車迷也別忘了來台南！「2025臺南車展」（Tainan Autoshow）將在大臺南會展中心盛大舉行，本次展覽結合四大主題，包括「新車暨能源車區」、「重機暨二輪車區」、「汽機車零配件區」、「汽機車周邊產業區」等，預計展出550個攤位，規模創歷年新高，絕對是喜歡汽機車新知或是想了解傳統汽車展業的民眾不能錯過的盛事。專業人士憑名片換證免費入場，一般民眾只要上網預約即可免費入場參觀。

▲金砂里花旗木步道。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

另外初春的臺南也將迎來花季的浪漫篇章，228連假之後馬上也能開始規劃下一趟台南賞花之旅，包括03/08將在後壁展開的「亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展」（即日起-03/23）、白河木棉花季（03/14-03/30）、學甲蜀葵花文化季（03/15起）及西港花旗木活動（03/17-04/30）。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，可上「台南旅遊網」及「台南旅遊」粉絲團查詢。

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