春季必訪！拚手速 阿里山「百年蒸機賞櫻列車」開放搶票

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▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師蔡文淇)
▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師蔡文淇)


每年春天，阿里山的櫻花如約盛開，為山林披上一層粉紅外衣。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，在浪漫的花季推出「綻放舞櫻」主題遊程，搭乘國內外知名的國寶級31號蒸汽火車附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，暢遊林間感受阿里山萬物生氣蓬勃，來趟全臺最高車站鐵道春季遊，感受鐵道山林古典魅力。


▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師黃源明)
▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師黃源明)


「綻放舞櫻」蒸汽主題列車限定3梯次，行駛3/11、3/25上及4/1各1梯次，活動於阿里山森林遊樂區內，費用2,999元/人，每梯次皆限額100人，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品。


▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師李慧美)
▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師李慧美)


│S型高山鐵道x絕美櫻吹雪 x達人領路 沐浴在春日夢幻花海


這趟限定旅程帶領遊客近距離欣賞滿山櫻花，彷如置身絢爛的春日畫作。林鐵及文資處特別推出「綻放舞櫻」主題列車，特請「漫步在雲端的阿里山」阿里山生態攝影達人黃源明領路，探索秘密拍攝景點。最令人期待的景致，莫過於蒸汽火車自沼平車站緩緩駛出，沿著S型軌道與粉嫩櫻花一同入鏡，伴隨蒸汽火車鳴笛聲響起，沿途櫻花隨風搖曳，奏響一曲春日磅礡交響樂。搭乘小火車賞櫻已成為阿里山櫻花季的經典亮點之一，今年度行駛梯次有限，喜愛賞櫻的粉絲們敬請把握機會以免向隅。


▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師蔡文淇)
▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師蔡文淇)


▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師黃源明)
▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師黃源明)


│珍藏十二萬分祝福，首波紀念車票將於近期熱烈開賣！


鐵道迷注意囉！林鐵及文資處自113年42號隧道竣工後火車行經十字路至二萬平路段，十字路為林業鐵路與部落古道交會處，二萬平則為海拔2,000公尺看雲海處，本組設計套票乘載了42號隧道工程的偉大，更象徵「十二萬分的美好」，獨家設計極具收藏價值，勢必成為鐵道愛好者間的新話題！首波十字路至二萬平紀念車票套組將於近期正式開賣，套票一式三款，張張皆為手工精心印製，票面文字寓意深厚，分別為十二萬分幸福、財富及健康。


▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師蔡文淇)
▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師蔡文淇)


▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師蔡文淇)
▲圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處(攝影師蔡文淇)


2025阿里山「綻放舞櫻」主題遊程─百年蒸機賞櫻列車

搶票時間：2025/2/25

場次： 3/11、3/25、4/1

※每梯次皆限額100人


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