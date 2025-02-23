被牛耽誤的麵包店！在地人都頻回訪 評論逾2萬則的「免門票牧場」太夯了 近距離餵牛、搭小火車 必買「飄香麵包、霜淇淋」

這個牧場免門票！能親近自然的牧場是親子假日出遊的好選擇，雲林這座「樂園牧場」不僅入園免門票，就連停車都不收費。園內可以餵牛、餵魚、搭小火車，還有餐廳和麵包店，吃喝玩樂統統有。在Google擁有超過2萬則評論、平均4.3高分，更被網友列為「雲林必遊景點」之一。

圖／千巧谷牛樂園牧場粉專

圖／千巧谷牛樂園牧場粉專

位於雲林崙背的「千巧谷牛樂園牧場」，是不少人出遊的必玩清單，除了免門票入園的一大亮點外，豐富的園區活動與美食更是吸引大批民眾造訪。雖然園區占地不算大，但環境清幽且乾淨，提供餵牛、餵魚等近距離接觸動物的體驗，看得到綠頭鴨與錦鯉的自在模樣，還能搭乘小火車遊園，整體景觀與規劃十分和諧，不論是攜家帶眷還是好友同遊都很適合。

圖／千巧谷牛樂園牧場粉專

圖／千巧谷牛樂園牧場粉專

圖／千巧谷牛樂園牧場粉專

不僅有多元活動，園區內還設有夢幻彩繪屋和牛牛公仔等打卡點，玩餓了還有走復古風的飄香PIZZA屋，以及烘焙坊＆伴手禮館，每樣商品都結合崙背在地鮮奶製作，自然的濃醇香不在話下。特別是麵包、點心等烘焙品深受遊客激推，只要進園就能聞到麵包香，甚至有人評價是「被牛耽誤的麵包店」，牧場必吃的牛奶霜淇淋更是不容錯過，在地人都Ｎ訪大推！

圖／千巧谷牛樂園牧場粉專

圖／千巧谷牛樂園牧場粉專

千巧谷牛樂園牧場​

地址：雲林縣崙背鄉東興路182之32號​

營業時間：平日9:00-19:00；假日9:00-20:00​

門票：免門票

備註：免停車費、寵物可入園（室內需放寵物籃內，室外需帶牽繩）；攜帶外食需酌收清潔費每人50元