一週7天都能用！台南人秀證件 遠東Café「早餐吃到飽」免550元 朝食必吃「爐烤火腿、現沖牛肉湯」任你續
台南人專屬！台南遠東香格里拉「遠東Café」推出「市民專屬」獨家優惠，即日起至6/30，台南市市民憑相關證件即可享「自助式早餐」499元（原價660元）。
台南遠東香格里拉自助餐廳「遠東Café」獨家推出「台南市民專屬：香親早餐優惠」，台南市市民出示相關證件，不限平假日皆可以499元享用「自助式早餐」（需另加10%），一路優惠到6/30。值得注意的是，需事先預約，該活動不得與其他優惠併用，2/28至3/2、4/3至4/6、5/30至6/1期間不適用。更多詳情可見官網公告。
此外，「遠東Café」也有樂齡專案優惠，年滿65歲以上賓客出示本人有效證件即可享平日「自助式午餐」84折，每人990+10%元（原價1,180+10%元）。
台南遠東香格里拉 遠東Café早餐優惠
優惠期間：即日起～2025/6/30
活動內容：台南市市民出示相關證件，不限平假日享用「自助式早餐」每人只要499+10%元
訂位專線：(06)702-8856
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