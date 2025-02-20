快訊

汪小菲搭機抵台！被問來台原因不發一語 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

土城2歲童疑遭虐送醫插管 媽媽竟是國小代理師…校方緊急停職

一週7天都能用！台南人秀證件 遠東Café「早餐吃到飽」免550元 朝食必吃「爐烤火腿、現沖牛肉湯」任你續

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台南遠東香格里拉提供
圖／台南遠東香格里拉提供

台南人專屬！台南遠東香格里拉「遠東Café」推出「市民專屬」獨家優惠，即日起至6/30，台南市市民憑相關證件即可享「自助式早餐」499元（原價660元）。

圖／台南遠東香格里拉提供
圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉自助餐廳「遠東Café」獨家推出「台南市民專屬：香親早餐優惠」，台南市市民出示相關證件，不限平假日皆可以499元享用「自助式早餐」（需另加10%），一路優惠到6/30。值得注意的是，需事先預約，該活動不得與其他優惠併用，2/28至3/2、4/3至4/6、5/30至6/1期間不適用。更多詳情可見官網公告。

早餐限定「帶骨爐烤火腿」。圖／台南遠東香格里拉提供
早餐限定「帶骨爐烤火腿」。圖／台南遠東香格里拉提供

早餐限定「古早味鹹豆漿」。圖／台南遠東香格里拉提供
早餐限定「古早味鹹豆漿」。圖／台南遠東香格里拉提供

早餐限定「美式煎餅」。圖／台南遠東香格里拉提供
早餐限定「美式煎餅」。圖／台南遠東香格里拉提供

此外，「遠東Café」也有樂齡專案優惠，年滿65歲以上賓客出示本人有效證件即可享平日「自助式午餐」84折，每人990+10%元（原價1,180+10%元）。

台南必吃「現沖牛肉湯」三餐供應。圖／台南遠東香格里拉提供
台南必吃「現沖牛肉湯」三餐供應。圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉 遠東Café早餐優惠

優惠期間：即日起～2025/6/30

活動內容：台南市市民出示相關證件，不限平假日享用「自助式早餐」每人只要499+10%元

訂位專線：(06)702-8856

活動頁面：https://sltn.tw/Twa0i

編輯推薦

Buffet 台南美食 吃到飽 早餐

相關新聞

超大隻手臂蝦免費送！ 台南安平「天塩川和室鍋物」超美庭園式火鍋 大推威士忌龍蝦火焰湯

udn走跳美食／痴吃的玩 台南美食｜台南火鍋『天塩川和室鍋物』安平超美的庭園火鍋就是這間！你只要來這邊過生日（當日壽星送超大隻巨無霸手臂蝦/當月壽星送上等魚翅）老闆很大方欸！威士忌龍蝦火焰湯

一週7天都能用！台南人秀證件 遠東Café「早餐吃到飽」免550元 朝食必吃「爐烤火腿、現沖牛肉湯」任你續

台南人吃爆！台南遠東香格里拉「遠東Café」推出「市民專屬」獨家優惠，即日起至6/30，台南市市民憑相關證件即可享「自助式早餐」...

探索台南北門之美！白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行再出發

【旅奇傳媒/編輯部報導】雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）與台南市生態旅遊協會2024年11月合作舉辦「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」共7梯次，推廣台南北門濕地的豐富鳥類生態與百年鹽業文化

南元花園農場「世界花卉博覽會」鬱金香綻放浪漫美麗

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南南元花園休閒農場舉辦「世界花卉博覽會」，有荷蘭鬱金香、洋繡球花、玫瑰、西洋杜鵑、杜鵑、風信子、大理花、玫瑰海棠、玫瑰鳳仙、茶花、法國海棠、辛幾內亞鳳仙、四季海棠、一串紅、牽

穿梭百年山林歲月 飽覽阿里山沿途風光

1914年當時歷盡艱辛，籌備許久的阿里山森林鐵路終於完成的那一刻起，位在嘉義市中心，今日的「檜意森活村暨嘉義製材所」即匯集了世人的目光。人們走進這充滿綠蔭的地方，開闊的視野中，一棟棟以檜木為主的日式建

爆料漸層太美！ 台南冬日限定飲料「青蛙黑蛋奶」 草莓黑蛋奶粉紅色豹紋漸層好美好想喝

udn走跳美食／痴吃的玩 台南美食｜台南飲料『青蛙黑蛋奶』台南經典的飲料店！只有台南喝得到「招牌青蛙黑蛋奶」有黑糖波霸+鮮奶超好喝！冬天限定的「草莓布丁黑蛋奶」有統一布丁+新鮮草莓+黑糖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。