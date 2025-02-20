一週7天都能用！台南人秀證件 遠東Café「早餐吃到飽」免550元 朝食必吃「爐烤火腿、現沖牛肉湯」任你續

1914年當時歷盡艱辛，籌備許久的阿里山森林鐵路終於完成的那一刻起，位在嘉義市中心，今日的「檜意森活村暨嘉義製材所」即匯集了世人的目光。人們走進這充滿綠蔭的地方，開闊的視野中，一棟棟以檜木為主的日式建

2025-02-17 09:01