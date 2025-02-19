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南元花園農場「世界花卉博覽會」鬱金香綻放浪漫美麗

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台南柳營舉辦「世界花卉博覽會」。　圖：南元花園休閒農場／來源
台南柳營舉辦「世界花卉博覽會」。　圖：南元花園休閒農場／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南南元花園休閒農場舉辦「世界花卉博覽會」，有荷蘭鬱金香、洋繡球花、玫瑰、西洋杜鵑、杜鵑、風信子、大理花、玫瑰海棠、玫瑰鳳仙、茶花、法國海棠、辛幾內亞鳳仙、四季海棠、一串紅、牽牛花、聖誕紅、五彩石竹、金魚草、薰衣草、百合、大飛燕、菊花、孔雀菊、雞冠花、非洲鳳仙、百花齊放，浪漫美麗。另外，南元農場星級湖畔渡假飯店及湖上原木屋，每間客房都採獨立式空調，安全衛生，提供完善住宿體驗。

▲目前正是鬱金香盛開的季節。　圖：南元花園休閒農場／來源
▲目前正是鬱金香盛開的季節。　圖：南元花園休閒農場／來源

南元花園休閒農場指出，農場種植多達2019種植物，步道綠樹成林，漫步林間，享受森林浴，相當舒服。尤其農場全台特有湖上高爾夫，揮桿打向湖中果嶺，享受湖光山色，徹底舒壓，親子同遊真快樂！農場強調，在南元除了動植物生態的深度體驗外，還可品嚐多道農場特色美食，例如茄苳雞、龍虎石斑魚、香茅石斑魚、無刺虱目魚等。其中茄苳雞是由農場自產茄苳葉熬煮，美味可口，可在場內食用，也可宅配到府。

▲遊客可安排前往南賞花。　圖：南元花園休閒農場／來源
▲遊客可安排前往南賞花。　圖：南元花園休閒農場／來源

此外，農場湖上咖啡屋提供台南特色東山咖啡、手工鬆餅及農場栽種肉桂茶、樹葡萄果汁或冰沙，在品味特色飲品、點心的同時，透過落地窗一覽湖光山色和歐式花園美景，享受人生。

夜宿南元花園休閒農場湖畔度假飯店或頂級加拿大香杉建造湖上原木屋，浪漫度假。尤其，每間客房皆採獨立式空調，空氣清新，安全衛生。台南南元花園休閒農場交通方便，從南二高（國道三號）六甲交流道下（沿路有指標），只要六分鐘車程即可抵達。農場被許多遊客譽為亞洲最美的花園度假村。

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