買肉送肉、加量不加價！ 台南超CP值「一底夯燒肉專賣」 買17盎司送3盎司+39元自助吧無限吃到飽
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台南美食｜台南燒肉『一底夯燒肉專賣東平店』想不到燒肉店有大苑子芒果/草莓冰沙喝到飽， 還在有買肉肉送肉肉的超讚活動不要錯過，對於肉食主義的小白來說必點的17盎司直接送3盎司，一大盤總共20盎司的梅花豬吃起來超過癮，⚠️自助吧免低消（每人+39元自助吧無限吃到飽（沙拉、小菜、沾醬、水果、甜點、飲料、冰沙、霜淇淋、棉花糖巧克力噴泉）可以吃到飽。
台南燒肉『一底夯燒肉專賣東平店』目前南部第二間！首間總店在高雄寶陽店。
『一底夯燒肉專賣東平店』自助區的另外一面是一排的飲料機，有咖啡、各式汽水、茶飲、冰沙、霜淇淋、棉花糖巧克力等都在這裡。
飲料區最吸引小白的就是使用了大苑子很受歡迎的真芒果及真草莓打出來的水果冰沙，好適合搭配燒肉清爽解膩。
小朋友的最愛！棉花糖巧克力+霜淇淋。
不用點套餐也可以一個人來吃，單點燒肉很加分。
厚度適中的梅花豬涮上特調的燒肉醬，烤至兩面金黃焦色就可以享用了，有口感的梅花肉也是小白很喜歡的部位。
食量沒那麼大也有5盎司送1盎司跟11盎司送2盎司的優惠活動，這盤油花漂亮的無骨牛小排就是5+1盎司，想吃的更豐富也可以點小份量然後點不同種類的肉盤。
帶有油花的無骨牛小排真的很適合當燒肉，讓獨特的油花香氣瀰漫整個味覺越嚼越香。
意外讓小白覺得很好吃的小羔羊肩排必點，越烤越香的羊肩讓人胃口大開，肉質鮮美有嚼勁好唰嘴。
喜歡吃海鮮的一定要點這盆，有多種海鮮一次滿足，干貝跟生蠔好大顆！新鮮美味。
店家的濕紙巾與一次性手套很用心欸！
燒肉提供的熱湯有別於一般都是雞湯，一底夯提供的是香甜蘿蔔湯喝起來清爽解膩，也可依個人需求添加芹菜及胡椒粉增添香氣。
一底夯燒肉專賣東平店
地址：台南市東區東平路188號
營業時間：11:00~凌晨02:00
電話：06 -2086367
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