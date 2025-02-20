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超大隻手臂蝦免費送！ 台南安平「天塩川和室鍋物」超美庭園式火鍋 大推威士忌龍蝦火焰湯

痴吃的玩／ 文、圖／小白

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台南美食｜台南火鍋『天塩川和室鍋物』安平超美的庭園火鍋就是這間！你只要來這邊過生日（當日壽星送超大隻巨無霸手臂蝦/當月壽星送上等魚翅）老闆很大方欸！威士忌龍蝦火焰湯頭香醇濃厚，精華湯頭拿來煮雜炊超好吃，從前菜/主食/肉品/海鮮/甜點/服務等等，表現都很不錯，加上都是獨立式包廂座位，非常適合家庭/公司聚餐。

這間隱身在安平區華平路上，開幕不到半年的天塩川和室鍋物是近期聚餐的熱門選擇之一，不管是用餐環境還是餐點食材的選用都征服不少老饕的味蕾。

進入餐廳前會先看到漂亮的日式庭院，景觀魚池內也養了許多錦鯉，只要接近魚就會圍過來超療癒，用完餐後店家也有提供魚飼料可以餵魚，算是飯後的愜意時光。

以龍蝦、蟹膏、奶油、洋蔥及特製醬料經過拌炒，炒出香氣後倒入威士忌酒並點燃它， 吸睛的火焰秀讓鍋物增添不少互動及樂趣，搭配白濃雞湯一喝就愛上。

龍蝦鍋裡的龍蝦煮熟後也會由店員處理，處理完裝盤上桌就可以直接享用，彈牙鮮美的肉質是讓人喜愛龍蝦的原因。

當日壽星還有送超大的手臂蝦，肥美的手臂蝦肉質鮮美Q彈，彈牙的口感完全不輸龍蝦（當月送上等魚翅）

套餐內選了美國安格斯黑牛，部位是帶點油花帶點筋的沙朗，略有嚼勁及紮實的口感是受歡迎主要原因，涮至5-7分熟的沙朗吃起來不會過於油膩。

另一份主餐加價選了鮮魚盛和，主打當天新鮮魚貨由專業料理師傅做成ㄧ魚兩吃，分為生魚片及煮鍋鮮魚片，喜歡吃鮮魚的朋友一定不要錯過。

開胃前菜有蜜冷麵及魚子醬鱈魚肝蝦餅二選一，其中以蝦餅當基底放上鱈魚肝及魚子醬的開胃菜口感很有層次。

沙拉有起司鮮蔬及胡麻鮮魚可以選，當天吃到的鮮魚是油花漂亮的炙燒鮭魚搭配香濃胡麻醬很開胃。

選用肉厚的南非鮑魚以日式佃煮的方式料理新鮮鮑魚，最能吃出鮑魚的味道及鮮甜口感。

喜歡吃生蠔的朋友也可以加價單點一顆宮城海膽生蠔，新鮮肥美的生蠔搭配入口即化的海膽及鮭魚卵，讓生蠔吃起來更有層次且不會有腥味。

以多樣化的當季蔬菜為主，加入鍋內燉煮讓湯頭更加鮮美，還能攝取不同營養。

煮鍋蔬菜、肉類、海鮮留下的食材精華都留於湯中，剩下的高湯可以由店員煮粥，最後淋上蛋液、蔥花、海苔絲、蝦油、魚子醬及金箔點綴，鮮味十足的粥讓小白好愛。

煮好的玉米可以交給店員幫忙處理，可以獲得一碗甜甜的玉米粒，貼心的小地方讓玉米吃起來更好吃了。

隨餐還有提供無酒精香檳，搭配精緻的鍋物好享受，香檳喜歡喝的話也是可以續的唷～

飯後還有主廚甜湯及季節水果，在美味的鍋物吃完後來點甜食做結尾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天塩川和室鍋物

(週一休)

地址：臺南市安平區華平路49號

營業時間：12:00~15:00 / 17:00~22:30 12:00~22:30

電話：0979 877775

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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