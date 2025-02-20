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探索台南北門之美！白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行再出發

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雲嘉南管理處攜手台南市生態旅遊協會再推自行車騎乘探索鹽田濕地采風之旅。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
雲嘉南管理處攜手台南市生態旅遊協會再推自行車騎乘探索鹽田濕地采風之旅。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）與台南市生態旅遊協會2024年11月合作舉辦「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」共7梯次，推廣台南北門濕地的豐富鳥類生態與百年鹽業文化，以融合自行車騎行、鹽田文化與生態探索輕旅行的方式，獲得遊客許多正面迴響，因此今年配合候鳥季節再度推出8梯次，讓遊客在專業的導覽人員領騎下，穿梭於鹽田、紅樹林與濕地之間，感受北門生態之美。

▲雲嘉南濱海國家風景區週邊擁有豐富濕地生態，成為黑面琵鷺及蒼鷺等珍貴鳥類的樂園。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲雲嘉南濱海國家風景區週邊擁有豐富濕地生態，成為黑面琵鷺及蒼鷺等珍貴鳥類的樂園。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

本活動於2025年2月至4月間舉辦，共計8梯次，每梯次15人，以半日輕旅行方式，騎乘 YouBike 沿著多元自行車道夕鹽段（編號31-1），從北門遊客中心出發，沿途經過抹香鯨模型標本、花跳籠地景藝術、水晶教堂、北門國家級濕地等景點，探訪井仔腳瓦盤鹽田，拜訪在地村莊，了解傳統製鹽工藝，品嚐道地鹽鹵豆花，並親手體驗 DIY 鹽雕藝術創作，感受鹽業文化的獨特魅力。

此外，活動將深入紅樹林生態區及鹽田，探索這片孕育豐富生物多樣性的濕地環境。紅樹林不僅是多種魚類與鳥類的覓食與棲息地，更在濕地保護中扮演重要角色。導覽員將詳盡解說紅樹林生態，例如黑面琵鷺及蒼鷺等珍貴鳥類 ，讓參與者更了解這片濕地。

▲活動結合賞鳥、鹽田文化與生態導覽，希望讓旅客透過自行車騎行方式，深入探索北門的自然與人文之美。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲活動結合賞鳥、鹽田文化與生態導覽，希望讓旅客透過自行車騎行方式，深入探索北門的自然與人文之美。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

▲報名「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」活動，全程參與者將可獲得免費獎品。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲報名「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」活動，全程參與者將可獲得免費獎品。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處處長徐振能表示：本次活動結合賞鳥、鹽田文化與生態導覽，希望讓旅客透過自行車騎行方式，深入探索北門的自然與人文之美，不僅可提升對生態的認識，更透過文化導覽與互動體驗，促進地方產業發展，帶動觀光與永續發展的雙贏效益。本活動報名已開放，全程參與者將可獲得免費獎品。歡迎對自行車旅遊、自然生態與鹽業文化有興趣的民眾踴躍報名，一同騎出「台灣騎時很美麗」的白金級回憶！

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