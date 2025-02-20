探索台南北門之美！白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行再出發

【旅奇傳媒/編輯部報導】雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）與台南市生態旅遊協會2024年11月合作舉辦「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」共7梯次，推廣台南北門濕地的豐富鳥類生態與百年鹽業文化，以融合自行車騎行、鹽田文化與生態探索輕旅行的方式，獲得遊客許多正面迴響，因此今年配合候鳥季節再度推出8梯次，讓遊客在專業的導覽人員領騎下，穿梭於鹽田、紅樹林與濕地之間，感受北門生態之美。

▲雲嘉南濱海國家風景區週邊擁有豐富濕地生態，成為黑面琵鷺及蒼鷺等珍貴鳥類的樂園。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

本活動於2025年2月至4月間舉辦，共計8梯次，每梯次15人，以半日輕旅行方式，騎乘 YouBike 沿著多元自行車道夕鹽段（編號31-1），從北門遊客中心出發，沿途經過抹香鯨模型標本、花跳籠地景藝術、水晶教堂、北門國家級濕地等景點，探訪井仔腳瓦盤鹽田，拜訪在地村莊，了解傳統製鹽工藝，品嚐道地鹽鹵豆花，並親手體驗 DIY 鹽雕藝術創作，感受鹽業文化的獨特魅力。

此外，活動將深入紅樹林生態區及鹽田，探索這片孕育豐富生物多樣性的濕地環境。紅樹林不僅是多種魚類與鳥類的覓食與棲息地，更在濕地保護中扮演重要角色。導覽員將詳盡解說紅樹林生態，例如黑面琵鷺及蒼鷺等珍貴鳥類 ，讓參與者更了解這片濕地。

▲活動結合賞鳥、鹽田文化與生態導覽，希望讓旅客透過自行車騎行方式，深入探索北門的自然與人文之美。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

▲報名「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」活動，全程參與者將可獲得免費獎品。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處處長徐振能表示：本次活動結合賞鳥、鹽田文化與生態導覽，希望讓旅客透過自行車騎行方式，深入探索北門的自然與人文之美，不僅可提升對生態的認識，更透過文化導覽與互動體驗，促進地方產業發展，帶動觀光與永續發展的雙贏效益。本活動報名已開放，全程參與者將可獲得免費獎品。歡迎對自行車旅遊、自然生態與鹽業文化有興趣的民眾踴躍報名，一同騎出「台灣騎時很美麗」的白金級回憶！

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