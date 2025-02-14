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台南包棟住宿推薦 這篇必收藏！痛痛快快的和親朋好友們玩樂聚會吧

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

素有台灣歷史文化古都之稱的台南，擁有許多歷史建築、人文地景、自然生態、農特產業、美食小吃、購物商圈等得天獨厚的觀光資源。比起其他住宿方式，台南包棟住宿是最自在方便的，因為通常位於市區離景點較近，方便安排旅遊行程。加上房型多樣，有溫馨傳統的老宅、獨特的設計風格空間或是設備齊全現代化的住宅等，能滿足不同旅客的需求，也方便盡情放鬆玩樂。最近又因為韓國實境節目再掀一波熱度的台南，被稱作是集感性於一身的情感城市，你也想體驗一下這份感性嗎？和親友相約來台南吧！今天推薦6家風格各異的台南包棟民宿，希望能幫助正要規劃行程的你，找到最適合的民宿。

台南包棟住宿推薦｜精選 6 間人氣住宿，親朋好友聚會首選

台南包棟住宿：台南安平海潮 AP7 民宿

美式工業風 x 時尚酒吧空間，適合 10-22 人聚會

台南安平海潮民宿鄰近安平老街、安平古堡，距離市中心僅 5 公里，交通便利。一樓設有時尚 KTV 空間，影音設備、麻將桌、廚房及戶外烤肉區一應俱全。民宿共 5 間雙人房及四人房，包棟可容納 10-22 人，適合親朋好友歡聚。

圖片來源 / 台南安平海潮 AP7 民宿
圖片來源 / 台南安平海潮 AP7 民宿

住宿資訊

地址：台南市安平區州平二街

連絡電話：0920-849-678

台南包棟住宿：衡定理台南安平包棟民宿 – 畃雨（尋雨）

豪華電梯民宿，採光絕佳，附專屬影音包廂

位於安平，鄰近漁光島，寵物友善民宿。1 樓車庫搭電梯直達 3-5 樓，擁有兩間四人房、兩間雙人房，可容納 10-20 人。頂樓設有影音包廂，隔音效果佳，適合熱愛 KTV 聚會的旅客。

圖片來源 / IG@wawa.77nowhere
圖片來源 / IG@wawa.77nowhere

住宿資訊

地址：台南市安平區金城里世平路180號

連絡電話：0908-331-857

台南包棟住宿：私所 – Privacy

簡約韓系風，2-6 人包棟，適合慶生派對

提供 20 坪的寬敞空間，以白色及淺色木質為主調，打造極簡韓風。房內附 100 吋投影幕、Netflix、藍牙音響，另提供 Switch 租借服務，適合小型聚會或求婚驚喜。

圖片來源 / IG@wawa.77nowhere
圖片來源 / IG@wawa.77nowhere

住宿資訊

地址：台南市大智街65號2樓

連絡電話：06-700-7868

台南包棟住宿：樹舍包棟民宿 – 公園

溫馨寵物友善空間，鄰近小北夜市

位於靜巷內，客廳設有架高和式地板，大片落地窗採光佳，營造溫馨氛圍。包棟適合 4-8 人，房內設有一間雙人房及一間四人房，各自擁有獨立衛浴設備，餐廳寬敞，適合好友談天聚會。

圖片來源 / IG@sasawarmhouse
圖片來源 / IG@sasawarmhouse

住宿資訊

地址：台南市北區公園路487巷

連絡電話：0926-616-869

台南包棟住宿：明洞 – The Cave

韓系純白風格，網美浴缸 & 120 吋投影幕

鄰近神農街與藍晒圖文創園區，主打純白韓系設計，內部寬敞舒適。包棟適合 3-6 人，提供 Netflix、桌遊與豪華音響設備，是姊妹聚會的理想住宿選擇。

圖片來源 / IG@thecave_tainan
圖片來源 / IG@thecave_tainan

住宿資訊

地址：台南市南區永華路一段233巷1號3樓

連絡電話：06-512-2333

台南包棟住宿：H Villa Inn 清水漾

日式清水模建築，附私人泳池，2 人即可包棟

極致工藝搭配峇里島風格設計，提供按摩浴缸、乾濕分離淋浴間與免費早餐。包棟人數 2-8 人，適合情侶、家庭或小型派對，提供獨立空間與靜謐氛圍。

圖片來源/IG@wen1013__
圖片來源/IG@wen1013__

住宿資訊

地址：台南市南區萬年二街61號

連絡電話：06-2965-888

延伸閱讀 >> 全台包棟住宿｜情侶、小家庭首選！精選七間 2~4 人也能獨享的私密度假空間！

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