視覺震撼！天鵝湖化身光影畫布 「2025新營波光節」浪漫登場
夜幕降臨，天鵝湖畔的波光與燈影交織出最夢幻的畫面！「2025 新營波光節」在2/8盛大開幕！即日起至3/16止，為期30多天的光影盛宴，將再次以獨特的藝術視角，帶領遊客走進光與影交錯的奇幻世界。今年主題「路徑之間 Among the Trails」，邀請八組藝術家共同打造沉浸式光影作品，以嶄新視角詮釋新營的歷史脈絡與文化底蘊，讓這座城市的記憶透過光的語言綻放動人光彩。
今年波光節的最大亮點，便是環湖燈光秀與大型水幕投影！當夜幕降臨，湖面映照著璀璨燈光，如夢似幻的水幕投影，將歷史與現代的交會以動態影像呈現，讓人彷彿步入一場穿越時空的奇幻旅程。藝術與科技結合，使湖光水色幻化為一幅流動的畫布，每一瞬間都是全新的視覺饗宴。
波光節特別請到8組藝術家以「光影」為筆，透過科技與創意交織，創作出一系列極具故事性的裝置藝術，將新營的人文記憶轉化為詩意場景。燈光隨著夜晚變換色彩，交錯成不同氛圍，每一處都值得駐足欣賞，絕對是今年最吸睛的網美打卡勝地。
「2025 新營波光節」不只是台南最受矚目的燈節，更是讓世界看見新營的國際級藝術盛會。今年的夜晚，將因光影而更加迷人，因文化而更加深刻。無論是賞燈、聽音樂、逛市集，或是感受湖光倒映的浪漫氛圍，這場光影藝術盛宴，絕對值得你親身體驗！
活動期間：2025/2/8-2025/3/16止（每日17:30-22:00）
活動地點：新營天鵝湖公園
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