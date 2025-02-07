一早號碼牌又搶光！ 台南超浮誇「草莓牛乳冰」冬季限定開賣 想吃必得提早來
以新鮮水果冰享譽盛名，台南超強排隊知名冰店「冰鄉」，日前宣布冬季限定必吃、堆疊半山高的「草莓牛乳冰」於今(2/7)開賣，店家中午12點營業，但沒想到上午約10點40分，官方就公告「草莓牛乳冰今日已售完」，仍有民眾哀號「都提早到了還吃不到！」。
被喻為台南「最強排隊冰店」的冰鄉，每年以「夏季芒果冰、冬季草莓冰」最受到民眾關注，對外縣市不少吃貨粉絲們來說，為了呷冰乾脆也順便規劃一場台南遊。
為了嚐一次超霸氣大碗的「巨無霸草莓牛乳冰」，必須要提早到現場領取號碼牌，今(7日)開賣首日，仍有民眾於粉專留言「已經搶在營業開門前來了，有點傻眼」、「越早去越好，今天8點就有人排隊了」。
店家每日供應新鮮水果數量有限，想吃的人得要一早提前到現場拿取號碼牌，中午開張後，迅速完售也是常有的事情，一旦完售，店家會在粉專每日公告是否已經賣完，詳細資訊可上店家粉絲團查詢。
※販售狀況以店家官方實際公布為準
冰鄉
地址：台南市中西區民生路一段160號
草莓季營業時間：12:00～20:00（或售完 /公休日不定）
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