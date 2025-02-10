台南學甲有這些能玩！自然人文親子遊一次滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】若想尋覓一個結合自然、人文與趣味的旅遊地點，台南學甲是不錯的選擇！台南市長黃偉哲表示，學甲擁有豐富的歷史及文化，是相當適合全家一同到訪的旅遊景點。

▲頑皮世界的水豚君。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

首先，適合大小朋友一同到訪的學甲頑皮世界野生動物園，有水豚君、長頸鹿等超人氣動物，可以近距離觀賞各種溫和野生動物，還有趣味十足的餵食互動，此外頑皮世界也是以生態教育為經營核心，在遊玩的同時，了解動物的生存環境與保育的重要性，寓教於樂。

▲老塘湖藝術村。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

說到學甲知名景點，也不得不提到充滿創意與復古氣息的老塘湖藝術村，穿梭於古色古香的建築之間，欣賞各式藝術創作，也可租用古裝拍一張穿越時空的復古照，是網美及攝影愛好者的旅遊熱點。

▲糖鐵自行車道。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

如果喜歡低碳綠色旅遊，可以試試騎乘鐵馬體驗糖鐵自行車道，從將軍溪渡槽橋到最北端的學甲甘蔗轉運台場，沿途設有休息區與解說牌，讓你能在欣賞風景並感受微風拂面之餘，一覽學甲的田園景致，了解當地的糖業歷史文化，另外靠近三月時，學甲光華里的蜀葵文化季更是令人驚豔，到時不妨再騎乘鐵馬體驗不一樣的風光。

▲學甲慈濟宮。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

當然，新年祈福也是不可或缺的，可以順路到學甲信仰與藝術結合的學甲慈濟宮與在廟宇建築旁的葉王交趾陶文化館；這座擁有百年歷史的廟宇，也是地方的信仰中心，推薦信眾帶著虔誠的心參拜祈福；廟旁的葉王交趾陶文物館內展示了各式各樣的交趾陶國寶級作品，每件都訴說著不同的故事，絕對讓傳統藝品愛好者大飽眼福。

▲虱目魚丸湯。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，學甲也是虱目魚的故鄉之一，來到學甲可別錯過榮獲米其林必米登推薦的永通虱目魚，如果光吃虱目魚還不過癮的話，就再到中西區環河街運河河畔尋找魚頭君吧！「如魚得水～跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展出活動展至02/12，其他還有以浪漫氛圍著稱的月津港燈節（01/18-02/16）與龍崎光節空山祭（12/28-02/16），還有過完年後接力登場的新營波光節（02/8-03/16）、鹽水蜂炮（02/11-02/12）；更多旅遊資訊可至「2025台南行春」網站、「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。

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