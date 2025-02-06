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森呼吸迎新春！嘉義「龍美步道」、「觀光工廠」親子遊攻略

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公興森態園區規劃多項趣味親子 DIY 活動。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
公興森態園區規劃多項趣味親子 DIY 活動。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】嘉義縣擁有豐富的自然步道與特色觀光工廠，文化觀光局（簡稱文觀局）推薦今年開春不妨來場放鬆心靈的「森呼吸之旅」。

位於阿里山公路台18線47.4K處的公興森態園區，內部設有特色茶席包廂，遊客們可以邊品茗邊欣賞山林美景；園區也規劃了多項趣味親子 DIY 活動，包括彩繪斗笠、彩繪燈籠、拓染、木筷手作等，大人小孩都能一起留下美好回憶。 園區內的龍美步道是一條親民的森林步道，總長874公尺，沿途設有兩處休憩廣場與一座觀景亭，適合親子同行、長輩健行，或是情侶漫步。

▲龍美步道適合親子同行、長輩健行。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲龍美步道適合親子同行、長輩健行。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局推薦遊客們可以順道造訪「欣欣水泥觀光工廠」、「中埔穰穰直賣所」及「逐鹿部落」，體驗不同的觀光樂趣。

「欣欣水泥觀光工廠」以「水泥」為主題，透過互動導覽與 DIY 體驗，讓遊客認識水泥的製造過程及應用，讓孩子們在玩樂中學習建築與工程知識，小朋友也可以挑選喜歡的水泥模型，動手製作專屬的多肉水泥小盆栽。

▲欣欣水泥觀光工廠以「水泥」為主題，讓孩子們在玩樂中學習建築與工程知識。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲欣欣水泥觀光工廠以「水泥」為主題，讓孩子們在玩樂中學習建築與工程知識。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

入選台灣觀光100亮點的「逐鹿部落」，可體驗鄒族文化，特色美食及原民歌舞；中埔穰穰直賣販售來自嘉義各地的新鮮蔬果、加工食品與特色伴手禮，來訪的旅人不妨挑選一些嘉義特色農產，為家人朋友帶回健康又美味的伴手禮！

▲來嘉義體驗「森呼吸迎春之旅」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲來嘉義體驗「森呼吸迎春之旅」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

想了解更多親子旅遊推薦請到「慢遊嘉義」粉絲專頁或「慢遊嘉義」Line官方帳號查詢，也可至「嘉義縣親子旅」官網查詢更多親子體驗遊程。

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