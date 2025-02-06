快訊

精舍命案死者疑遭逼跪拜懺悔、剃髮出家 檢方今提訊關鍵人物王薀

遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味…新竹縣府速發空品通報

多久該洗一次澡，用什麼洗才乾淨？一位5年「不洗澡」的醫師這樣建議

2025神農街花燈璀璨登場！蛇年創新x復古風 文青必訪

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


當夜幕低垂，台南神農街化身為一條燈火交織的夢幻長廊，迎接八週年的「神農街元宵花燈展」。這條歷史悠久的街道，曾一度因老舊而沒落，如今卻成為文創藝術的集散地，吸引無數遊客與文青駐足。今年，燈展主題圍繞著2025年的生肖「蛇」，融合傳統與創新，為這條古色古香的街道注入新的生命力。

▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


今年的花燈展不僅僅是靜態的視覺饗宴，更增添了多種有趣的互動體驗。猜燈謎挑戰你的智慧，攝影比賽鼓勵你捕捉最動人的燈影畫面，而打卡兌獎活動更是讓你走訪每個角落，換取限定精美小禮。想來點更具科技感的體驗？MR遊戲帶你穿越虛實，探索神農街的歷史與傳說。此外，還有深受親子喜愛的提燈夜遊與國際友人彩繪花燈，讓來自不同文化的創意交織在這場元宵盛會中。


▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


除了神農街的花燈展，鄰近的海安燈會同樣值得一訪。今年的主燈結合媽祖如意與蛇年意象，將傳統信仰與現代藝術完美融合，壯麗的光影效果讓人目不轉睛。沿著街區漫步，你不僅能欣賞到一盞盞獨具巧思的彩繪花燈，還能感受到濃厚的民俗氛圍，沉浸於元宵佳節的喜悅之中。


▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


今年【2025蛇年神農街元宵花燈展】，絕對是一場不能錯過的燈火盛宴！無論是熱愛攝影、享受燈節氛圍，還是想來場知性與趣味兼具的互動體驗，這裡都能滿足你對元宵節的美好想像。現在就標記日曆，約上好友、家人，一起來感受這場結合傳統與創意的燈光饗宴吧！


▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專
▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專


【2025蛇年神農街元宵花燈展】

活動時間：2025/1/24-2025/3/2

活動地點：台南市中西區神農街周邊、三郊鎮港海安宮


延伸閱讀//日本青森睡魔燈首度登場台南！2025普濟燈會點亮新年新風華

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

文創 文青 燈會

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

台北燈節登場 印度花燈秀出團結雕像、月球3號

東大門夜市、燈會雙重加持 花蓮估月中前20萬人次造訪

各地燈會靈蛇閃閃 紛發蛇年特色小燈

澎湖逾4萬斤米包龜亮相 體驗元宵乞龜文化

相關新聞

2025神農街花燈璀璨登場！蛇年創新x復古風 文青必訪

元宵節怎麼過才有儀式感？當然是來神農街元宵花燈展！這條充滿歷史韻味的文創街道，在燈光點綴下更添神秘與浪漫，今年更結合蛇年主題，打造一場傳統與創新交織的視覺饗宴。不論是燈影拍美照、猜燈謎拚腦力，還是參加互動活動拿好禮，這裡都能滿足你的期待！

森呼吸迎新春！嘉義「龍美步道」、「觀光工廠」親子遊攻略

【旅奇傳媒/編輯部整理】嘉義縣擁有豐富的自然步道與特色觀光工廠，文化觀光局（簡稱文觀局）推薦今年開春不妨來場放鬆心靈的「森呼吸之旅」。 位於阿里山公路台18線47.4K處的公興森態園區，內部設有特

帶著孩子去享受草莓季！台南最歡樂的親子餐廳 現場還提供圖畫紙與水彩筆給孩子畫畫

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 跟著貪吃鬼熊熊前往台南市歸仁區歸仁大道101號探店找台南三井OUTLET美食嚕，各位爸媽們，最歡樂的台南親⼦餐廳就在Mochi Mochi鬆餅屋台南三井店，帶著孩子前

找到了！在地人不說的「高CP值寶藏麵店」曝光　「大顆水餃」皮薄餡多、「這碗麵」強到吃完會懷念

最正港的在地人愛店！嘉義東區有間高評價牛肉麵店，一到用餐時間就會湧入人潮，牛肉麵、炸醬麵和水餃等麵食都深受饕客喜愛，價格也十分親民，...

全台首家古蹟活化餐飲！日式庭院旁吃火鍋，包廂有質感、適合聚餐

udn走跳美食／jason 新開幕，全台首家古蹟活化餐飲，從日治時期留下的『斗南分局舊辦公廳舍』變身為火鍋餐廳，並留下超美的日式庭院景觀及格局，可以在古蹟內悠閒的享用火鍋，另外還有下午茶。各個包

百年歷史排隊老店！ 雲林斗六「老街碗粿」 綿密古早味碗粿 搭關東煮特別溫暖

udn走跳美食／水晶 上次去斗六時不知道要吃什麼，在太平老街上看到一家排隊碗粿店「老街碗粿」，已經有近百年歷史，人潮有點誇張，整條街就這家在排隊，立刻停好車來吃吃看味道到底如何，雖說叫「老街碗粿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。