2025神農街花燈璀璨登場！蛇年創新x復古風 文青必訪





當夜幕低垂，台南神農街化身為一條燈火交織的夢幻長廊，迎接八週年的「神農街元宵花燈展」。這條歷史悠久的街道，曾一度因老舊而沒落，如今卻成為文創藝術的集散地，吸引無數遊客與文青駐足。今年，燈展主題圍繞著2025年的生肖「蛇」，融合傳統與創新，為這條古色古香的街道注入新的生命力。

▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專





▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專





▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專





今年的花燈展不僅僅是靜態的視覺饗宴，更增添了多種有趣的互動體驗。猜燈謎挑戰你的智慧，攝影比賽鼓勵你捕捉最動人的燈影畫面，而打卡兌獎活動更是讓你走訪每個角落，換取限定精美小禮。想來點更具科技感的體驗？MR遊戲帶你穿越虛實，探索神農街的歷史與傳說。此外，還有深受親子喜愛的提燈夜遊與國際友人彩繪花燈，讓來自不同文化的創意交織在這場元宵盛會中。





▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專





▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專





除了神農街的花燈展，鄰近的海安燈會同樣值得一訪。今年的主燈結合媽祖如意與蛇年意象，將傳統信仰與現代藝術完美融合，壯麗的光影效果讓人目不轉睛。沿著街區漫步，你不僅能欣賞到一盞盞獨具巧思的彩繪花燈，還能感受到濃厚的民俗氛圍，沉浸於元宵佳節的喜悅之中。





▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專





今年【2025蛇年神農街元宵花燈展】，絕對是一場不能錯過的燈火盛宴！無論是熱愛攝影、享受燈節氛圍，還是想來場知性與趣味兼具的互動體驗，這裡都能滿足你對元宵節的美好想像。現在就標記日曆，約上好友、家人，一起來感受這場結合傳統與創意的燈光饗宴吧！





▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專





▲圖片來源：五條港文化會館—神農街街區博物館粉專





【2025蛇年神農街元宵花燈展】

活動時間：2025/1/24-2025/3/2

活動地點：台南市中西區神農街周邊、三郊鎮港海安宮





延伸閱讀//日本青森睡魔燈首度登場台南！2025普濟燈會點亮新年新風華

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」