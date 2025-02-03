找到了！在地人不說的「高CP值寶藏麵店」曝光　「大顆水餃」皮薄餡多、「這碗麵」強到吃完會懷念

最正港的在地人愛店！嘉義東區有間高評價牛肉麵店，一到用餐時間就會湧入人潮，牛肉麵、炸醬麵和水餃等麵食都深受饕客喜愛，價格也十分親民，想吃最在地的好味道選它準沒錯！

圖／IG@tw_eating授權

嘉義東區這家「上好牛肉麵」在Google擁有4.9高分，雖然評論不多但幾乎都是在地客實評，店面不起眼但內藏好滋味，水餃個個飽滿，還會透出韭菜餡的翠綠，簡單沾醬油吃就很涮嘴；麵食部分，不論是牛肉麵還是炸醬麵，都能吃到彈牙有筋道的麵條，被不少人讚「麵體軟中帶Q勁」、「雖然是第一次吃但卻是懷念的口味」，就算只是陽春麵也令人讚不絕口。

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愛吃麵的，建議必點「炸醬麵」，炸醬裡能吃得到滿滿肉末，趁熱拌麵飄香，一碗55元就能品嘗純樸的古早味，還可自選滷味搭配加菜，一餐吃下來既滿足又有高CP值。部落客美食瓦斯桶分享，平日用餐時段常常遇到排隊，很少看到觀光客出現，就可知道真的是在地人口袋內的寶藏麵店。

圖／摘自Google地圖（網友Butter Yang、邱奕齊分享）

上好牛肉麵

地址：嘉義市東區宣信街215號

營業時間：11:30-14:30、16:40-20:30