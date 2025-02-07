春節賞燈趣！2025「臺南春節燈會」6大懶人包 絢爛賀新春

2025年左鎮燈會。 圖：臺南市左鎮區公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南文化歷史底蘊深厚，燈會更是農曆慶祝春節的代表活動之一，因此臺南的燈會、光節眾多、內容豐富精彩。黃偉哲市長大力指出，除了原市區的「府城普濟燈會」、「成功燈會」、「海安燈會」及「神農街元宵花燈展」之外，「鹽水月津港燈節」、「龍崎光節－空山祭」及「左鎮燈會」等，都很有看頭，歡迎在春節期間帶著家人與朋友，一起到臺南各個燈會活動感受光影饗宴與年節氣氛。

▲2025普濟燈會－夜間燈景。 圖：普濟殿／提供

◉ 第十三屆府城普濟燈會（即日起～03/01）

被票選為台灣十大燈會之一的「府城普濟燈會」，今年以「光影再現．府城新象」為主題，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，總計高掛1800多顆由民眾親手彩繪的燈籠。第13年的主燈來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品，並特別設置「日本宮城．仙台ランタンエリア燈籠區」，展示200顆由日本宮城縣仙台市民創作的燈籠。在蛇年剪紙巷燈籠展也有以臺灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象之美。

◉ 府城成功燈會（即日起～03/02）

以充滿喜氣的紅色燈籠海著名的「府城成功燈會」，也是每年春節不可錯過的打卡景點。夜晚沿著鄭成功祖廟、土地銀行及原合同廳舍（消防局）圍繞著的3000盞燈籠，不僅有典雅的紅底燈籠，還有繽紛的彩繪燈籠，今年的主題為「延續成功400＋一定成功」歡迎一起置身在靜謐與熱鬧結合的年節氣氛裡。

▲2025年海安燈會。 圖：三郊鎮港海安宮／提供

◉ 海安燈會（即日起～03/02）及神農街元宵花燈展（01/18～03/02）

素有臺南文青聖地的神農街，除了有邁入第8年的神農街元宵花燈展，鄰近的三郊鎮港海安宮也持續辦理「海安燈會」。由三郊鎮港海安宮舉辦「海安燈會」今年邁入第二年，主燈以媽祖的如意，配上金蛇年的形體，象徵蛇宓瓏如意的意向；蛇年神農街元宵花燈展蛇從1月24日正式啟動活動，內容包括猜燈謎、攝影比賽、打卡兌獎活動及街區遊戲等，在02/09也將發送蛇年小提燈及辦理提燈夜遊的活動。

◉ 左鎮燈會（01/12～02/16）

除了市區週邊的廟埕燈會外，代表在地文化的「2025左鎮燈會」以「星空銀河系」為主軸，共規劃四大展區，並包括「竹影星象」、「氤．韻凜．峰」與「小龍納福迎新春」三件大型作品，各項作品不僅融合左鎮當地特產的竹材，也透過老中青三代共同編製創作，傳遞對於左鎮這個土地的深厚情感，歡迎民眾到左鎮燈會體驗這座古鎮帶來的光與美。

◉ 鹽水月津港燈節（即日起～02/16）

「2025月津港燈節」活動於01/18-02/16期間盛大展開，今年以「光的年輪」為主題，共規劃「藝術燈區」、「月津超新星」、「巷弄燈區」、「公19口袋公園」四大展區，展出66組作品，多數作品於水面展出，利用夜間及水面倒映特性，更加凸顯作品美感，鹽水小鎮白天也可以再走逛鹽水武廟、鹽水車站，也可與六甲落羽松、柳營德元埤荷蘭村搭配成豐富行程。

▲龍崎光節－空山祭。 圖：臺南市政府文化局／提供

◉ 龍崎光節－空山祭（即日起～2/16）

今年以《焰土新生》探索生命力的復甦與再生，今年邀請新策展團隊西屹設計、藝術家李冠毅、藝術家梁賴昌深入在地社區，特邀11組藝術家，並與社區居民、地方團體、國立成功大學、國立臺南藝術大學與在地學校共創，創作出13組藝術作品，也首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，春節期間逛燈會以外，還可以到三埤走春－新化虎頭埤、德元埤荷蘭村及官田葫蘆埤。可以闔家或三五好友到臺南各地走走，夜晚再享受各種不同的燈會帶來的獨特靜謐之美。更多詳細資訊請參閱「2025臺南行春」網站或「台南旅遊」Facebook粉絲專頁或「台南旅遊網」查詢。

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