爆料漸層太美！ 台南冬日限定飲料「青蛙黑蛋奶」 草莓黑蛋奶粉紅色豹紋漸層好美好想喝

台南美食｜台南飲料『青蛙黑蛋奶』台南經典的飲料店！只有台南喝得到「招牌青蛙黑蛋奶」有黑糖波霸+鮮奶超好喝！冬天限定的「草莓布丁黑蛋奶」有統一布丁+新鮮草莓+黑糖波霸，還有粉紅色豹紋漸層，整杯夢幻粉色太美啦（凍檸茶跟神山紅茶，都會買一送一)

在地深耕多年的青蛙黑蛋奶可以說是小白學生時期的愛店，總店的地點位於中山路上的新光三越旁，人來人往中總有不少客人來杯黑蛋奶。

以黑糖及鮮奶搭配各式各樣配料，像是波霸、仙草、椰果、咖啡蒟蒻、薏仁、紅豆及布丁等不同的搭有不一樣滋味，小白從以前到現在最愛的還是招牌黑蛋奶。

青蛙黑蛋奶還榮獲「連續兩屆國際珍奶日」第一名的殊榮。

經典不敗的黑蛋奶可以說是許多台南人學生時期的回憶之一，濃郁的黑糖波霸搭配香醇鮮奶一喝就愛上。

草莓控的朋友！！！一定不要錯過這杯季節限定的草莓黑蛋奶，不只添加了新鮮草莓汁，裡面還包含五顆新鮮草莓（如果草莓比較大顆的話，會變成4顆）讓草莓味道更濃郁！

想喝起來更豐富，還有草莓布丁黑蛋奶也是不錯的選擇，添加統一布丁最對味

添加的草莓汁是用新鮮草莓打的，色澤鮮豔度自然帶有濃郁的草莓香氣，不想喝黑糖也有草莓鮮奶可以選～

想讓黑蛋奶喝起來更濃郁口感更滑順的推薦這杯冰淇淋黑蛋奶，加香草冰淇淋結合鮮奶的奶香更好喝了，淡淡的香草味也是加分的關鍵。

鮮乳選用口碑極好的義美鮮乳，不管是添加黑糖還是其他飲品都很適合，喝起來濃、醇、香的鮮奶是小白喜歡義美鮮乳的最大原因。

地址：台南市中西區中山路158號（新光三越旁邊）

營業時間：10:30~22:00

電話：0913-212130

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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