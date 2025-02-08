雲林古坑玩透透！ 分享「雲林美食/古坑美食」8家必吃小吃

提到雲林古坑你會想到什麼？我想大家是不是跟Ann和榜哥一樣，想到的是古坑咖啡、古坑劍湖山世界主題樂園、古坑綠色隧道還有國道三號的古坑服務區？！完全想不到古坑竟然還有個民營的觀光酒廠”福祿壽觀光酒廠”吧！其實我們是來古坑市區吃吃喝喝才知道有這間觀光酒廠，但古坑還有不少景點可以走訪，像是水上粉紅城堡、蘿莎玫瑰花園、蜜蜂故事館等，有機會還真的可以安排二日遊，選擇入住劍湖山渡假大飯店，直接在雲林古坑玩透透吧！

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木子李小廚房

本想說要來吃古坑的香酥肉羹，殊不知，它已經改名為木子李小廚房，沒賣肉羹、滷肉飯、爌肉飯、乾麵等，而是賣日式咖哩、日式湯烏龍麵等餐點，店內的環境乾淨舒適，僅用餐的位子有點點擠！餐點可內用或外帶，不少在地人都是事先打電話預訂。

點了一份日式湯烏龍麵、香酥魚排咖哩（加滑蛋）、香酥豬排飯（加滑蛋）以及單點香酥豆腐等，全家人這樣吃其實剛剛好，可能是我們的食量真的不大，整體來說不錯吃，蔬果姊妹很喜歡！

木子李小廚房 營業時間：平日10:30-14:00 16:30-19:00 週六 10:30-14:00 週日休 營業地址：雲林縣古坑鄉朝陽路56號 營業電話：0970-601-979

榮記古早味大腸香腸

榮記古早味大腸香腸在古坑市區算是老字號的攤車，販售的品項蠻多，有大腸（米腸）、香腸、滷大腸、包心油、豬肺，還有假日限定的軟管、脆管等，重點是價位都不算高。

這天我們點了一份綜合（大腸+香腸），豬肺，軟管，脆管，一整大盒才150元。他們最特別的是大腸（米腸），真的是用豬大腸灌糯米做成的，口感十分的扎實，至於其他品項好吃與否就見仁見智，我們是覺得蠻特別蠻不錯吃。

榮記古早味大腸香腸 營業時間：平日15:00-18:00假日中午-18:00(周一公休) 營業地址：雲林縣古坑鄉中山路123號 營業電話：0927-712728

古早味豆花攤

買完一旁榮記古早味大腸香腸看到一旁有賣豆花，就忍不住買了一杯來喝看看！

古早味豆花攤的豆花配料有紅豆、綠豆、山粉圓，三種口味可以挑選，這天我們選擇的是山粉圓。豆花的豆香味很香，感覺蠻純的再配上山粉圓來吃，整體來說還算清爽。

早味豆花攤 營業時間：10:00-16:30 營業地址：雲林縣古坑鄉中山路125號

古坑轉角素食

榜哥一直要來吃古坑轉角素食的素魯飯，而原本我們想點羹麵來吃，店家說賣完了，於是就另外點了一碗豆皮湯來品嘗看看。

素魯飯口感有點像吃米糕的感覺，但米飯很Q，素滷肉的香氣也很夠；豆皮湯的豆皮油耗味有點重，但湯頭還算不錯。

古坑轉角素食 營業時間：05:30-14:00(周四公休) 營業地址：雲林縣古坑鄉中山195號 營業電話：05-5822257

一心蔬食-臭豆腐、水煎包、麵線糊

Ann真心推薦一心蔬食的水煎包還有臭豆腐，臭豆腐一份內有5塊臭豆腐，豆腐炸得外酥內嫩，搭配的泡菜不會太鹹但很有味道；水煎包內餡有冬粉、高麗菜、紅蘿蔔絲、素肉等，香氣十足，外皮煎到恰到好處，真的好吃。另外他們也有賣麵線糊、菜頭粿、養生飲品等，來古坑千萬不要錯過這家喔！

一心蔬食-臭豆腐、水煎包、麵線糊 營業時間：11:00-18:00 營業地址：雲林縣古坑鄉朝陽路31號

三代祖傳麵店

三代祖傳麵店位在古坑嘉興宮前，不論內用外帶在用餐時間就是要排隊等候。

真心推薦三代祖傳麵店的乾麵還有肉圓，乾麵的麵條蠻Q彈帶點嚼勁，搭配店家獨家的紅色醬汁，入味又好吃；而肉圓一份是兩顆，怕吃不完的朋友可以直接跟店家說點一顆就好，而肉圓整體的口感其實跟在南投水里吃的肉圓蠻像的。本想點魷魚嘴羹麵來吃，但老闆娘說賣完了，這次沒吃到魷魚嘴羹還真有點可惜。

三代祖傳麵店 營業時間：05:30-19:00 營業地址：雲林縣古坑鄉中山路188號 營業電話：05-5823509

芝麻炸雞

下午3點準時開賣的芝麻炸雞也是Ann和榜哥超級推薦一定要買來吃的平價小吃美食。芝麻炸雞的品項選擇很多樣，無論怎麼點選，炸雞可千萬不能錯過，價格便宜又好吃CP值真的超高！

這天我們點了一份半斤的芝麻炸雞，雞肉很多汁而芝麻就是點綴用；再點一份地瓜薯條，因為地瓜沒有裹太多粉，就算冷了也還是好吃，重點是地瓜好綿密好甜喔！

芝麻炸雞 營業時間：15:00-18:00(周一公休) 營業地址：雲林縣古坑鄉中正路70號 營業電話：05-5825968

古坑臭豆腐

同樣也是下午三點才開始營業擺攤的古坑臭豆腐，就位在郵局旁，算是在地人一定知道的臭豆腐！

古坑臭豆腐有分大小份，小份內有6塊臭豆腐，大份內有10塊臭豆腐，雖然沒有到外酥內嫩的程度，畢竟它不是那種傳統脆皮臭豆腐，但泡菜、醬料的味道很夠，整體來說還算不錯吃喔！

古坑臭豆腐 營業時間：15:00-18:30 營業地址：雲林縣古坑鄉中山路與中正路路口(郵局旁) 營業電話：0932-591141

吃了以上幾間在古坑市區的平價小吃美食，就來跟大家分享來古坑一定要來吃一心蔬食的水煎包、芝麻炸雞攤的炸雞、地瓜薯條、三代祖傳麵店的乾麵、肉圓，還有榮記古早味大腸香腸的大腸(米腸)，當然也有不少小吃美食我們沒吃到，像是阿貴古早味早午餐、大陸餅、永光(李)肉圓等等，也就只好留到下次來古坑時再來品嘗！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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