帶著孩子去享受草莓季！台南最歡樂的親子餐廳 現場還提供圖畫紙與水彩筆給孩子畫畫

跟著貪吃鬼熊熊前往台南市歸仁區歸仁大道101號探店找台南三井OUTLET美食嚕，各位爸媽們，最歡樂的台南親⼦餐廳就在Mochi Mochi鬆餅屋台南三井店，帶著孩子前往用餐，Mochi Mochi鬆餅屋會提供圖畫紙與⽔彩筆，讓咱們孩子發揮創意繪畫喔，這樣讓寶貝們，不必讓平板與手機安撫與陪伴乖乖吃飯，孩子們可以在圖畫紙歡樂的畫畫呢！

肉控的男生們可以點足足給上１０盎司肉量的招牌雙色起司瀑布漢堡，喜愛吃米飯的朋友們，推薦點七種主食選兩樣的豪華雙拼釜飯，這道複刻了我們在奈良的回憶，此時正是草莓季節，就點相當療癒的幸福草莓瀑布舒芙蕾當餐後甜點吧，熊友們可以將這篇台南歸仁區美食放入您台南美食地圖必吃名單中，高雄朋友也請稍待，當天得知，預計２０２５年二月，Mochi Mochi 鬆餅屋⾼雄義享天地店也即將開幕嚕，到時候熊熊再為大家搶〝鮮〞報。

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台南三井OUTLET美食資訊

親子友善的Mochi Mochi鬆餅屋台南三井店就位於台南三井 Outlet１樓的Ｅ區，靠近南側⾨處，鄰近化妝室、尿布更換室、吸菸室，這地點可說是非常便捷。

Mochi Mochi鬆餅屋活動

一位小孩提供一組圖畫紙與⽔彩筆，兩位小孩就提供兩組（以此類推），讓用餐前或者用餐後的孩子，不必有手機保母了，發揮寶貝們對於顏色的天然創意，留下專屬於此刻的回憶。

Mochi Mochi鬆餅屋台南三井店食記

豪華雙拼釜飯（498元）

內含三樣不固定推出，且經常更換的小菜類，當天吃到的是黃金泡菜 、牛蒡絲與海菜。

先喝口茶壺野菇雞湯暖暖胃也暖了身體吧，您看看這乳色的湯色，就懂得那極致的美味，可是來自於費時與用心熬湯後的呈現。

可以從七種主食（五花肉、烤雞、鯖⿂、烤蝦、松阪豬、牛小排、綜合野菜）內選兩種，熊選了烤雞＋鯖⿂。

貼心的Mochi Mochi 鬆餅屋，隨餐就會附上如何釜飯三吃的小卡介紹，倘若大家還是不清楚，也能詢問現場專業服務生喔。

第一吃：可以先品嘗釜飯的原汁原味，去感受米粒吸收了食材釋放的精華後，甘甜待些許鹹的滋味。

第二吃：可加入拌飯配料（海苔 、蕎麥粒），增添了釜飯更為好吃的風味。

第三吃：可以將剛剛那壺香濃的茶壺野菇雞湯倒入釜飯內（個人建議可以將些許釜飯放入一旁的空碗內）以這方式去品嘗日式茶泡飯的滋味。

主廚施展了那些魔法呀？醃料的香氛完全滲透進雞腿排裡，肉質軟嫩、口感香嫩，一口烤雞，一口釜飯，此時就是好〝食〞光。

烤得恰到好處的鯖魚，外皮酥、肉質軟嫩、口感細緻、口口都充滿著豐腴油脂香，請細細品嚐它的鮮美吧。

義⼤利波隆那風味番茄肉醬義大利麵（炸蝦／398元）

這盤可說是義大利麵中的經典，可以吃得出來主廚熬醬的用心，吃一口、那番茄酸甜與絞肉的香完整釋放，煮得極好、彈牙的麵條將富有濃郁的蕃茄與肉香的肉醬捲入口中，味蕾還感受著些許的辣感，不由自主的、稀哩呼嚕的、大口完食它。

倘若您曾經吃過、厚厚一層粉衣內，包著小小蝦肉的炸蝦，吃貨的心因此而受傷（我舉手）那麼Mochi Mochi 鬆餅屋的炸蝦絕不讓我們失望。

整整三隻外表巨大的炸蝦，您看看這剖面照，完整的蝦肉是真實的存在著，咔滋咔滋聲響中，伴隨著不油口、酥脆的口感，那受傷的心靈，此刻被治癒了。

招牌雙色起司瀑布漢堡（398元）

其實這道招牌雙色起司瀑布漢堡，是額外再加點的，就是看見隔壁桌的顧客那『桌邊瀑布秀』，我們的目光完全被吸引住，只見服務生先拿著乳白色起司，擠下的瞬間，炙熱的鐵盤不斷將熱氣騰騰的白煙冒起，接著又將黃色起司親密的接觸著漢堡，一霎那～起司的乳香擴散於空氣中，天呀～直叫人無法忍住那貪吃的口水（我擦擦）

一點也不浮誇的招牌雙色起司瀑布漢堡，相當真材實料．整整10盎司的肉量，對不起～連肉控的老公也臣服了（超飽），想嘗嘗甜美肉汁滿溢，口口都擁有著濃郁乳香的滋味嗎？那就去親嚐、只有Mochi才能吃得到、超人氣的獨家招牌雙色起司瀑布漢堡，解了口腹之慾，也解了對肉肉的渴望。

幸福草莓瀑布舒芙蕾（428元）

姊妹們， 每年最期待的草莓季來了，絕對打卡必拍的這款幸福草莓瀑布舒芙蕾，熊熊一開始前往Mochi Mochi 鬆餅屋就是為了它而去，鬆軟舒芙蕾為基底，搭配主廚特製草莓果醬，盤子與舒芙蕾又再放上許多新鮮草莓、藍莓，要吃時將塑膠圍邊撕下瞬間，莓果色的果醬、淋醬如同瀑布般流下來，超級吸睛的華麗視覺感！！

舒芙蕾本體有著舒服的蛋味，吃起來真的可以說是在嘴裡化開！！與草莓果醬、草莓淋醬配合的超級好，直接秒殺（笑）Mochi Mochi 鬆餅屋台南三井店，是一間可以吃正餐＋甜點的好店（推推啦）

招牌梅果氣泡飲料（228元)、菠蘿神薄荷氣泡飲（208元）

好拍的可不只有幸福草莓瀑布舒芙蕾喔，Mochi Mochi 鬆餅屋的夢幻泡泡飲，驚艷程度也不遑多讓；上桌後，服務生會建議喜歡拍照的我們，先單拍一張，接著會在桌邊，現場表演泡泡秀，讓我們點的夢幻泡泡飲，增添視覺華麗感。

精選法國樂比天然莓果果泥＋新鮮莓果的招牌梅果氣泡飲料，不只滋味沁涼清爽，還可以吸到咬到不少莓果粒，增添喝氣泡飲的樂趣；還有也能吃到鳳梨的菠蘿神薄荷氣泡飲，不只豐富了視覺體驗，也讓餐後，增添了清涼感（冷冷的冬天揮開～鳳梨將夏季的溫暖帶來了）。

台南三井OUTLET停車場資訊

停車費用－汽車及大型重型機車採計時收費：

平日30元/小時；假日50元/小時

※ 當日最高上限 平日1,280元 假日1,600元

機車採計時收費：平日10元/小時；假日20元/小時

※ 當日最高上限 平日560元 假日720元

※ 汽機停車時數未滿一小時者，以一小時計算收費； 停車逾時一小時以上，其超過之不滿一小時部分，如不逾三十分鐘者，以半小時計； 如逾三十分鐘者，仍以一小時計算收費。

※ 請注意!停車場營業時間外無法取車

台南三井OUTLET購物消費抵免停車折扣辦法

購物消費抵免優惠：最高累計折抵6小時(含聯名卡2小時)

1.汽車及大型重型機車：當日入館消費1,000元，折抵1小時停車費。

2.機車：當日入館消費500元，享3小時免費停車，滿1,000元，享6小時免費停車

Mochi Mochi 鬆餅屋

電話：06 3033 033

住址：台南三井 Outlet1樓(E區/靠近南側⾨)

營業時間：11:00-21:30、最後點餐為20:00

Mochi Mochi 鬆餅屋 ⾼雄義享天地店

住址：義享時尚廣場 7F

營業時間：11:00-22:00、最後點餐為20:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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