台南女兒帶路走闖年味古都 必嚐美食必玩體驗一次公開
【圖／文：妮可魯】
新春伊始，漫遊在充滿年味的古都台南，跟著台南人阿璇的腳步，依照在地人的習俗一早前往象徵淨化、去除過往一年穢氣的鹽田，探訪南鯤鯓代天府、鹿耳門聖母廟祈求新年福氣與財運，爾後穿街走巷一路玩到台南市區，飽嚐在地傳統小吃、甜點之外遊賞充滿傳統氣息的熱鬧燈會，喜迎平安年。
城市x陳氏少女法
人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇時間不要留白！工作再忙也要美好過生活的阿璇，希望看世界的心永遠清新脫俗，於是將喜歡的美景、生活故事透過文字及圖片一點一滴記錄下來，尤其是自己從小生長的台南。
FB：城市少女阿璇
新春第一站透早起床來到北門的井仔腳瓦盤鹽田，鹽堆在晨曦照射下顯得更為潔白無瑕，靜待海水結晶的鹽田倒映著天光雲影，漫步其間感覺身心都被淨化。「鹽在宗教界被視為驅邪除魔的聖品，我公公說他兒時每逢過年都會到井仔腳取鹽，灑在家裡各處祈求平安吉祥。」阿璇帶我們漫步在這座現存最古老的瓦盤鹽田，體驗曬鹽、挑鹽的樂趣，並前往不遠處的南鯤鯓代天府祈福拜拜。
「南鯤鯓代天府是台南北門區的信仰中心，也是全台王爺信仰總廟所在地，新年期間最盛大的活動是百足真人七星平安橋。」走過解厄消災的平安橋，阿璇還會到殿後的「金錢壁」求財，「張開雙手手掌，從左邊一路摸到右邊，之後雙手握起，象徵把錢收進口袋。」喜滋滋將整年的財運與好采頭帶回家。
至於北門的美食，阿璇推薦鹽鄉民宿餐廳，乾煎無刺虱目魚、蚵仔麵線、絲瓜炒蛤蠣、虱目魚香腸、菜脯蛋和西瓜綿鮮魚湯都是老店的招牌手路菜，「因為是濱海地區，食材在地新鮮，菜色雖然固定卻吃不膩，是阿嬤會煮的那種風味。」說起美食便滔滔不絕的阿璇，還推薦176縣道上的七股海產街，現撈的海產新鮮又便宜，鮮蚵、鮮蝦、文蛤、鹹水吳郭魚等，或烤、或炒，裹粉現炸的炸海鮮、蚵嗲也很涮嘴，阿璇推薦順途來趟生態之旅，每年黑面琵鷺都會在臺南市七股與北門區周遭的濕地過冬，加上雁鴨等水鳥，場面十分壯觀。
DATA
井仔腳瓦盤鹽田
地址：台南市北門區西南郊復育鹽田
D南鯤鯓代天府
地址：台南市北門區里976號
鹽鄉民宿餐廳
地址：台南市北門區57號
消費：4~5人風味餐每桌1800元
七股海產街
地址：台南市七股區176縣道兩旁
消費：蚵嗲類的炸物40元起、海鮮料理100∼250元
正所謂新年新氣象，燒好香、拜好年，傳承、超過400年的媽祖廟正統鹿耳門聖母廟向來香火鼎盛，阿璇說：「華麗莊嚴的古風建築吸引不少新人來拍婚紗照，因此廟方索性設置宮廷古裝攝影棚，只要捐獻100元媽祖緣金即可在棚內穿漢服拍照，300元則可於聖母廟內外拍攝。」運用棚內小道具像是春聯、炮竹等，拍攝新春賀歲照上傳打卡非常應景。
類似的古裝體驗還可到老塘湖藝術村，在地藝術家利用廢材打造了一座江南情調的湖畔古鎮，園內提供清朝宮廷服裝及頭飾，看你是要演《甄嬛傳》、《還珠格格》扮皇后、格格或皇帝都可以，或是一襲大紅嫁衣變身古代新娘子，祈求喜結良緣。
老塘湖藝術村所在的學甲區美食不少，必吃的美食清單首選是永通虱目魚粥，經營超過半世紀的老店選用產地直送的鮮魚，「虱目魚又稱牛奶魚，肉質細緻富含蛋白質，且當地引入海水養殖的虱目魚超鮮嫩，招牌的虱目魚肚湯、虱目魚粥，還有隱藏版的香煎虱目魚腸一定要嚐嚐。」目前家住學甲的阿璇，還推薦學甲雞肉羹米糕，店家從養雞場購入九台斤雞自行飼育多天，確保雞隻健康才送到屠宰場，當天宰殺的溫體雞肉不需要特別費心烹調，做成白斬雞就足夠香Q美味，搭配香滑的雞肉羹，以及用雞胸肉、紅蔥頭與雞油拌炒炊蒸的米糕，簡單的傳統滋味最令人感到幸福。
DATA
正統鹿耳門聖母廟
地址：台南市安南區城安路160號
體驗：宮廷古裝攝影棚內拍照，媽祖緣金100元可換穿漢服在棚內拍攝20分鐘；媽祖緣金300元漢服體驗時間60分鐘，可在聖母廟全區拍攝
老塘湖藝術村
地址：台南市學甲區美豐橋49-26號
票價：100元，古裝含頭飾租借30分鐘200元、60分鐘300元
永通虱目魚粥
地址：台南市學甲區民權路60號
消費：虱目魚肚湯85元、虱目魚肚粥90元
學甲雞肉羹米糕
地址：台南市學甲區成功路38號
消費：米糕30元、雞肉羹30元
自小生長、求學及婚後都生活在台南的阿璇，最愛新年期間洋溢著濃厚年味的熱鬧燈會，掛滿紅燈籠的街巷繽紛璀璨，燈籠上面寫著平安、迎春、富貴、招財進寶等各種期望，漫步其中沾染過年喜氣祈求平安。「擁有400年建城歷史的台南，廟宇密度全台最高，大大小小約有1600多座，春節時間許多寺廟都有燈會。」台南市區的話，阿璇推薦府城普濟燈會，2000多盞燈籠在普濟殿前的街道上構築成壯觀的燈籠海，燈籠上面的圖案全是居民發揮創意彩繪，每一盞都是獨一無二。「以蜂炮聞名的鹽水則有鹽水月津港燈節，整座小鎮巷弄及親水河域都成為燈節的藝術展場。」阿璇指出每年都會邀請海內外藝術家集結創作的鹽水月津港燈節，雖然從市區開車要1小時，但唯美夢幻的氛圍絕對值得特地一訪。
新年走春祈福免不了伴隨吃吃喝喝，春節期間入夜後閃耀著燈籠光芒的神農街是阿璇最愛的夜宵聖地，戽斗米糕的米糕、蚵仔煎、水餃、四神湯、鍋燒意麵、骨肉湯，菜單琳瑯滿目，一家店就可同時品嚐到多樣小吃，對面街的嘉展當歸鴨超霸氣鴨腿搭配溫潤順口的當歸湯頭及麵線，鴨血做的米血糕香軟Q彈，還有清甜的鴨肉羹、覆蓋滿滿鴨肉的鴨肉麵及肉燥飯，「吃完再到隔壁的龍興冰品店，來碗甜蜜蜜的八寶冰或水果冰做收尾，這些都是從我媽媽年輕時就在吃，吃到結婚生子帶著我，我婚後帶著女兒來吃，一家三代從小吃到大的滋味。」阿璇滿足的表示，這就是她身為台南吃貨每逢春節的儀式感，難怪人們總笑說年假最後一天何止心收不回來，體重也回不去了。
DATA
鹽水月津港燈節
地址：台南市鹽水區月津港親水公園、鹽水巷弄街區、大眾廟
時間：2025年1月18日至2月16日17:30-23:00
府城普濟燈會
地址：台南市中西區普濟街79號
時間：2025年1月24日-3月1日17:30 22:00
嘉展當歸鴨
地址：台南市中西區金華路四段37號
消費：當歸鴨腿麵線70元、鴨米血30元、鴨肉羹60元、鴨肉乾麵65元
戽斗米糕
地址：台南市中西區金華路四段98號
消費：米糕50元、蚵仔煎60元、水餃10粒40元
龍興冰品店
地址：台南市中西區金華路四段39號
消費：綜合水果冰100元、八寶冰60元
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