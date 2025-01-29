「點一壺茶」免費體驗！ 台南隱藏特色店「手面相解析服務」氛圍超放鬆、寵物友善 還能訂做全家藏頭詩

點一壺茶為你解說！ 隱藏在台南安平老街巷弄中的「煙雲文創茶坊」，是一處讓人放鬆身心的隱藏秘境，這家店結合茶飲和占卜體驗，吸引許多遊客前來探索、體驗心靈平靜的放鬆感。而香氣四溢的茶湯，與老師的手面相解讀，成為台南旅遊的亮點之一。

圖／翻攝安平煙雲文創小店臉書粉專

這裡的手面相服務讓人驚喜，只需要點一壺茶飲，價格約落在120至130元，即可免費體驗手面相服務，提供算命茶、舒壓茶、烏龍茶等多種養生茶選擇，茶湯順口且還可回沖。

圖／翻攝安平煙雲文創小店google評論(網友魯米格分享)

溫馨的木質裝潢與老師的書畫作品，搭配淡雅的線香香氣，營造出舒適放鬆的氛圍。老師會透過手相和面相分析健康狀況、解答生活、工作或感情上的疑惑，獲得Google 5星好評，不少顧客回饋能在這裡感受到前所未有的放鬆與安心。

圖／翻攝安平煙雲文創小店google評論(網友楊雅雯、Coco Wu分享)

煙雲文創茶坊的老闆，曾飼養寵物，更為心愛的寵物狗作畫，因此這裡也是適合帶毛小孩同行的寵物友善茶坊。漫步安平老街時，不妨走進這家茶坊，享受一壺茶與片刻心靈寧靜。

圖／翻攝安平煙雲文創小店google評論(網友Sinny Tsai分享)

安平煙雲文創

地址：台南市安平區延平街104巷3號

時間：11:00-19:00(週四公休）