全台首家古蹟活化餐飲！日式庭院旁吃火鍋，包廂有質感、適合聚餐

新開幕，全台首家古蹟活化餐飲，從日治時期留下的『斗南分局舊辦公廳舍』變身為火鍋餐廳，並留下超美的日式庭院景觀及格局，可以在古蹟內悠閒的享用火鍋，另外還有下午茶。各個包廂保持著日式的椅子和燈具，非常有質感，用完餐繼續館內參觀日治時拘留所，很酷。

【榕苑古蹟餐飲】

榕苑古蹟餐飲影片

榕苑古蹟餐廳介紹

餐廳位於歷史悠久的『斗南分局舊辦公廳舍』，這座建築始建於日治時期，見證了當地歷史的變遷與發展。如今，有集團進駐，修復了建築物，使得後人的我們，有機會參觀，更是可以在這歷史空間內用餐。保留了場域內的四棵老榕樹，呼應淡水榕堤與台北榕錦，雲林榕苑因此而誕生。

雲林多處警察古蹟

沒想到雲林在日治時期有這麼多的警察分處所，例如：虎尾郡役所、二崙派出所等等。有些轉型為知識館，有些則是咖啡館，都各有特色。如果大家有興趣，不妨照著地圖去探索看看。

榕苑古蹟餐廳訂位方式

訂位除了電話以外，也可以透過官方LINE進行訂位，同時可以瀏覽菜單。

https://line.me/R/ti/p/@banyanteien

榕苑古蹟保留日式庭院

在這日式辦公廳舍中，中間有區日式庭院，地上的枯山水，利用沙礫勾勒出猶如水波紋，砂礫上的矮石，成為了山群。只要去比較有歷史或傳統的日式庭院，就會看到這造景，非常的美，而每個用餐空間，都可以透過窗戶看到這景色。

中間繞這四邊的迴廊，設置幾處矮椅，坐這不論拍照或聊天都滿詩情畫意的，而且照片效果很不錯喔。

榕苑鳥居

就在建築物一旁，利用了空間，佇立起日本最具代表的標的，就是鳥居啦，一旁還有搭起陽傘的戶外區，如果天氣允許可以坐在這聊天，同時也可以辦理茶會或聚會的空間。

就在廳舍的後方，居然有一處水池，而且養了幾隻錦鯉，有個涼亭，拍起來也很不錯。

榕苑古蹟餐飲用餐環境

大廳座位區的椅子都是精心從日本進口的椅子，為當時日本受過歐洲文化交流洗禮後所留存下來的古董，燈具皆選用日式風格的設計。特別喜歡靠窗的位置，就連窗戶都保留原始的風貌，充滿了那個年代的懷舊情懷，讓人彷彿置身於那段美好的歲月中。

因為這建築是圍繞這四周都有空間，所以設計成為包廂，並且依據日本寺廟的大小等級命名：淺草、伊勢、銀閣等等，椅子都是精心從日本進口的古董。

另外有會議室形式的空間可以預訂，包廂具有良好的隱私性，不受其他人打擾。

榕苑古蹟餐飲菜單

菜單在這，主要有分正餐和下午茶的菜單，正餐主要以火鍋為主，可以先選湯底，肉品價格就是火鍋的價格，另外下午茶和套餐都有分別單人至多人套餐。

榕苑古蹟餐飲餐點介紹

火鍋的部分先選擇湯底，再選擇肉品，肉品的價格，就是本身火鍋的價格，另外都是有前菜、菜盤、附餐和甜點。

服務人員貼心的會幫客人調製好火鍋的醬料，就連裝醬料的盤子都好看。

【前菜：海鮮沙拉】

前菜有海鮮沙拉、生菜沙拉、雞肉沙拉、水果優格、明太子山藥可選擇。我們選擇的是海鮮沙拉，上方有個干貝、牡蠣和生菜，而且裝沙拉的器皿都好好看，有質感，沒想到品質滿不錯。

【菜盤】

使用新鮮的雲林在地蔬菜直送榕苑的餐桌，香甜的水林地瓜、虎尾水果玉米、雲林盛產高麗菜，雲林在地非基因改造豆皮等等。

【東北酸白菜湯(+20)】

冬天吃個帶微微酸味的火鍋很舒服，這酸白菜並沒有太強烈的酸味，用來煮豬五花最合適，酸味可以襯托出豬五花的甜味。

【台灣五花肉：580元】

好幾片五花肉，看那個白色的油脂，經過下鍋煮後變成透明Q彈，每片的五花肉長度都超長，一片煮好後，也不會輕易散掉，建議沾著店家的胡麻醬，真的超棒的。

另外，也可以沾著蘿蔔泥醬油基底的，也有另外一個清爽的口味，兩個交叉品嘗還滿不錯的，也不會太過油膩。

【附餐】

可選擇雲林斗南越光米、寬麵、手工麵。這次選擇的是手工麵，手工麵看起來是生麵，所以要煮熟要煮一下子喔，麵條Q彈有勁，滿好吃的。

【甜點】

今天甜點是紅豆白玉，吃完正餐來個熱熱的紅豆湯，真的很完美的ending。

【單人炸物套餐：300元】

含有炸物以及一杯160元的飲品任選。炸物雖然是單人，但種類和份量個人覺得滿不錯，有雞塊、薯條、鹽酥雞、洋蔥圈等等。

另外可以搭配一杯飲料，選擇的是一壺蜜藏果香茶（熱），蜜藏果香茶則是會搭配榕苑自製的手工餅乾，注意看餅乾還有榕苑的LOGO喔。

【單人甜點套餐：220元】

甜點任選一樣加一杯160元以下飲品任選。甜點選擇巴斯克乳酪蛋糕加上熱美式，巴斯克乳酪蛋糕的口感紮實中帶著滑順綿密的奶香味，算是好吃的巴斯克，但如果上方可以加點鮮奶油會更棒。

榕苑古蹟昔日看守所

吃完後，除了在建築物四周拍拍照外，別忘了，最後方有個看守所，裡面有展示警察廳舍的歷史演進，甚至有互動遊戲可以玩，小歸小，規格拉得挺高的。

眼前用木頭樁搭建的，就是仿造以前暫時拘留犯人的空間，現在把空間轉型有趣，進去就像過過運一樣，去掉霉運。

這一系列的透明櫥櫃中，有展現以前抓捕犯人的腳鐐手銬，以及以前流通的貨幣，還蠻有趣的。

榕苑古蹟餐飲評價

雖然火鍋的價格可能在雲林這不算便宜，但實際吃完，不論是空間或者是食材，個人覺得還是值得一試的，就算是跟朋友來這吃吃下午茶，喝喝飲料也不錯，另外包廂空間也滿有質感的，推薦給大家。

榕苑古蹟餐飲餐廳

營業時間：週一至週日 11:30~21:30

地址：雲林縣斗南鎮中山路170號

電話：05-5953760

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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