吃遍南投！「100碗」美食評鑑榜單公開 吃貨最愛地圖在這裡

想像一下，身處在南投的青山綠水間，品嘗著酥脆的鹹油條、一口濃郁的肉圓，感受著甜美的湯圓在舌尖融化的滋味，是不是已經垂涎三尺？今年的「南投100碗」美食評鑑，為民眾精選了最地道的在地滋味，帶大家從街頭小吃吃到異國佳餚！

▲圖片來源：500輯

南投，這片擁有壯麗山水與迷人風景的土地，如今以【南投100碗】美食評鑑大放異彩！不僅是旅遊的天堂，更是美食饕客的必訪之地。今年由南投縣政府舉辦的美食評鑑活動揭曉了78家入選店家，涵蓋小吃、原住民料理、異國美味以及冰品甜點，全面展示南投豐富的飲食文化，讓旅人一邊賞景一邊享受舌尖上的饗宴。

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百碗評鑑，引領美食新浪潮

「南投100碗」評鑑活動匯聚10位美食專家與網紅名人，包括型男主廚陳鴻、演員李千娜，以及百萬YouTuber「視網膜」等，帶來廣泛又專業的視角。他們細細品味每一道美食，從食材品質到味道層次，層層嚴選，最終推出這份滿載誠意的榜單。為確保衛生品質，南投縣衛生局也對所有入選店家進行稽查，讓遊客吃得安心、滿足。

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榮耀之冠：埔里清寶鹹油條

在所有入選的店家中，位於埔里的「清寶鹹油條」脫穎而出，以招牌鹹油條奪下5碗佳績，成為評鑑榜首。這家經營30年的老店，堅守品質，以外酥內軟的鹹油條俘虜饕客的味蕾。如今第二代接手經營，創新推出蔥蛋、茭白筍等口味，讓傳統小吃展現新生命。清寶鹹油條不僅是味覺的享受，更承載著一家三代的堅持與努力。

▲圖片來源：南投縣政府

▲圖片來源：南投縣政府

傳統與情感的交融：人氣小吃故事

南投市的「橋頭邊肉圓」同樣表現亮眼，以3碗佳績位列榜單。從阿嬤的攤車生意到第三代孫子傳承，51年的用心讓這家肉圓成為南投的味覺記憶。而「包葉扣仔嗲」，則以親切的社區情感打動人心。每天清晨，義務幫忙的長輩們聚在店裡準備食材，為這家店注入濃濃的人情味。不僅價格親民，這裡更是一處傳遞溫暖的地方。

▲圖片來源：南投縣政府

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除了以上三間表現特別亮眼且具有溫度的在地美食之外，入選的還有蘇媽媽湯圓、張蒸餃大王、友德意麵、正義小吃、福伯黃金雞、三十年代番薯竹筍包等來自埔里、水里、竹山、草屯、名間地區的多樣小吃。

▲圖片來源：南投縣政府

【南投100碗】評鑑不僅僅是一場美食盛宴，更是將南投的人文與風土特色推向全國乃至國際的舞台。從鹹油條到肉圓，從湯圓到扣仔嗲，每一道料理都蘊含著南投的故事與記憶。縣府希望藉由這次活動吸引更多遊客前來，一邊感受南投的美麗風光，一邊品嚐美味佳餚，讓南投成為大家心中的美食首選。

▲圖片來源：南投縣政府

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