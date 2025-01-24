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RO粉絲台南集合！2025爆燃沉浸特展 德陽軍艦80周年限定

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▲圖片來源：黃偉哲粉專
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充滿希望的2025年，位於台南安平的「定情碼頭－德陽艦園區」正迎來一場跨界奇遇！首次與韓國知名遊戲公司GRAVITY合作，取得經典電玩《RO仙境傳說Online》正版IP授權，結合遊戲的迷人世界觀與德陽軍艦的軍事歷史，打造出【遇艦仙境傳說特展】！園區內外化身為冒險者的樂園，讓登艦遊客化身遊戲角色，踏上拯救米德加爾特大陸的冒險旅程。


▲圖片來源：黃偉哲粉專
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適逢德陽軍艦下水服役80周年，特展以全新角度重塑軍艦魅力。艦體內外注入《RO仙境傳說》的經典元素，艙間打造為各式主題情境區，完美還原遊戲中的村莊、森林和戰鬥場景。遊客不僅可以與遊戲中熟悉的魔物角色近距離互動，還能穿上角色服裝，體驗戰鬥任務，彷彿真正置身於米德加爾特大陸。


▲圖片來源：黃偉哲粉專
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此次特展不僅滿足遊戲迷對經典場景的憧憬，也為首次接觸RO仙境傳說的遊客帶來耳目一新的視覺與感官體驗。透過沈浸式互動，德陽軍艦展現了遊戲與歷史結合的無限可能，邀請大家重新認識這座臺灣首座軍艦博物館的獨特魅力。


▲圖片來源：黃偉哲粉專
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「遇艦RO仙境傳說」特展以其創新展覽形式和經典遊戲魅力，勢必成為2025年不可錯過的焦點活動。無論你是遊戲迷、歷史愛好者，還是尋求家庭樂趣的親子群體，都能在這裡找到屬於自己的冒險故事。快來臺南的定情碼頭，登上德陽軍艦，開啟一段精彩絕倫的冒險之旅！


▲圖片來源：黃偉哲粉專
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【遇艦仙境傳說特展】

活動時間：2025/1/17至12/31（9:00 - 17:30）

活動地點：安平定情碼頭德陽艦園區


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