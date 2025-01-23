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「雲林莿桐花海節」開跑了！33公頃絢爛花田等你來探索

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


每年冬末春初之際，雲林莿桐鄉的花海總能以其繽紛色彩吸引眾多遊客，成為農村風光與自然之美的完美展現。今年，【2025雲林莿桐花海節】再度登場，共規劃了33公頃的壯麗花海，包括縣道156線的花海大道與樹仔腳堤防公園北岸花海區。百日草與向日葵齊放，讓這片農業之鄉成為一幅宛如夢幻的絢麗畫卷。



花海節的主場地縣道156線花海大道，從孩沙里福天宮牌樓延伸至樹仔腳堤防公園，全長23公頃，形成一條洋溢花香與自然氣息的浪漫通道。而樹仔腳堤防公園北岸的10公頃花海區則提供更靜謐的觀賞空間，在這裡漫步，不僅能遠眺花海美景，還能沉浸於農村的樸實風光，感受濁水溪畔的特有魅力。




今年的花海節還增添了5座創意裝置藝術，包括觀音財神、花仙子、童年農村樂、春暖花開以及象徵財富與吉祥的新年「花」大財。這些裝置成為拍照打卡的最佳場景，為遊客留下浪漫的花海記憶。自1月18日開幕起，任選3座裝置打卡還可獲贈精美禮品，讓賞花之旅更添樂趣。



在花海節的尾聲，2月1日將於樹仔腳堤防公園舉行「謝花祭活動」，以感謝土地的恩賜。活動包含小小花仙子選拔、花束與花圈DIY、千人採蘿蔔等豐富體驗，遊客不僅能親身參與，也能深入了解莿桐鄉的農業文化。這是一場結合自然與人文的盛宴，讓每位到訪者都能感受農村的溫暖與純樸。




【2025雲林莿桐花海節】最佳賞花時節為即日起至2月2日。過了這段期間，花田將轉為綠肥，為農民準備春耕土地，象徵自然的輪迴與生生不息。現在就是踏上莿桐鄉，探索這片夢幻花海的最佳時機！邀請大家來到這片農業之鄉，在繽紛的花海中迎接一場浪漫與感動的旅程。



【2025雲林莿桐花海節】

活動期間：2025/1/18-2/2

活動地點：雲林縣莿桐鄉縣道156線與樹仔腳堤防公園北岸


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