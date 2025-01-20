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2025「台南左鎮燈會」正式點燈！竹材美學盡顯古鎮光與美

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


「2025左鎮燈會」將於1/12晚間18:00在左鎮蔗埕公園盛大點燈，將展出到2月16日共36天。本次燈會延續去年創新形式，規模擴大至去年兩倍，以竹材應用為核心，結合地方文化與自然美學，彰顯了左鎮當地對於竹材的美學與在地文化深化的價值。


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


今年燈會以「星空銀河系」為主題，從無垠星際走向鄉村故土。規劃四大展區，融合在地竹產業、百年文化與現代科技，傳遞永續發展、文化傳承與共榮精神，成為一股前進，不懈的力量。


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


四大展區亮點：


A區：竹影星象


以「竹」為核心，結合星辰、隧道與車站意象，展現宇宙與人文的對話。作品由超過百位長者與當地孩童、青年聯手創作，結合左鎮歷史與未來，傳遞永續與生命力的共鳴。


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


B區：氤.韻凜.峰


聚焦竹構結構設計，結合燈光與場景，勾勒左鎮地區的自然地景與日出之美，展現竹材應用的無限可能。


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


C區：農村文化情感


此區為主燈展區，以竹編、壓克力、書法等多元媒材，表現左鎮人對土地的深厚情感與團結精神，透過現代技術展現永續、共榮與豐收的願景。今年主燈「小龍納福迎新春」隱含新春祈福，後方愛心內的斜支撐如同堅實的力量，托起左鎮未來的繁榮與希望。右側兩枚喜慶的鞭炮，象徵民眾與公部門攜手合作，共創豐碩成果。左側5件甕瓶則代表左鎮5大社區發展協會，飽藏的文化底蘊，同時彰顯團結共榮精神風貌。作品上方「春」字，蘊含對左鎮年年豐收的美好祝福。


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


D區：穿越復古


延展左鎮老街風貌，融合昔日繁華與現代創新，象徵時光流轉與文化交融，喚醒對古鎮歷史的記憶與熱愛。


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


燈會作品是由超過百位在地居民攜手完成，凝聚全村力量，令人期待，左鎮燈會不僅是在地文化與藝術的展現，更承載了發展偏鄉觀光的遠大目標，歡迎大家來走訪。


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


▲圖片來源：左鎮區公所
▲圖片來源：左鎮區公所


「2025左鎮燈會」

燈會期間：2025/1/12-2/16

點燈時間：17:00-21:00

燈會地點：左鎮區蔗埕公園


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