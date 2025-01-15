大年初一就能衝！不只溜滑梯玩到飽 嘉義「免門票滑草場」超刺激 還能打卡特色建築兼逛百年公園

玩滑草免門票！嘉義「KANO遊客中心」鄰近百年嘉義公園及樹木園，是親近自然與戶外休閒的好所在，特別是「滑草場」與「溜滑梯」更是免門票就能玩到飽，不少家長帶小孩去過都讚「玩到瘋掉」、「不用門票很棒耶」。

圖／嘉義市觀光旅遊網

圖／嘉義市觀光旅遊網

嘉義親子熱點「KANO遊客中心」位在KANO園區入口處，建築造型十分突出，結合合嘉義市木都意象的俐落線條設計，遊客中心除提供旅遊諮詢外，融合周邊嘉義公園、樹木園等景點與逛吃商店，以及免門票享受速度快感的「滑草場」與「溜滑梯」，讓不少小朋友都玩到不想回家，是親子出遊放電的熱門選擇。

圖／摘自Google地圖（網友Huang Chun-yu分享）

圖／Kano遊客中心-嘉義之森Jmori粉專

至於春節營業時間，1/25至1/28公休，初一1/29起開始營業，至2/3間的營業時間為10:00-18:00，嘉義走春踩點快+1。

圖／嘉義市觀光旅遊網

Kano遊客中心-嘉義之森Jmori

地址：嘉義市東區東川里山子頂269號

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