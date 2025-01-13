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全台最大「玫瑰花園」免費入園！新春必衝 Ｎ刷最強「夢幻玫瑰園」 還有最新「神秘精靈小屋」藏身園區中

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權、雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權、雅聞湖濱療癒森林粉專

免門票拍爆最美「玫瑰花園」！台南免門票夯點「雅聞湖濱療癒森林」的絕美玫瑰即將開放，原訂進行修剪的「古典玫瑰花園」被保留下來供民眾賞花，預計能趕上農曆年的開花潮，一入園就能聞到淡雅的玫瑰花香氣。

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

全台最大玫瑰森林主題園區「雅聞湖濱療癒森林」位於台南後壁，佔地3千多坪，自開放後即吸引大批人潮朝聖打卡，免費入園就算Ｎ刷也不傷荷包。近期原計畫要開剪的「古典玫瑰花園」因有如開花機器般能不間斷頻繁開花的奇景，使老闆決定保留下來供大家美美賞花，感受玫瑰園的浪漫氛圍，園區內的法式及英式花園也已含苞待放，待農曆年間多數玫瑰開放後，想必美度更是Next Level！

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

不只有浪漫玫瑰園，還有隱身在花園某個角落的歐式泥作「夢幻精靈小屋」，屋內的精靈壁畫帶你進入神秘的童話世界裡，一定要安排時間來尋找精靈們的身影，留下美麗的難忘回憶吧！更多花況資訊可關注雅聞湖濱療癒森林粉專

雅聞湖濱療癒森林

地址：台南市後壁區上茄苳里12之66號

營業時間：8:30-17:00

電話：06-6882888

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