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春節尋訪鄉間咖啡香　嘉義縣推「4間溫馨咖啡館」

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圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆春節假期將近，許多遊客已開始規劃如何度過寶貴的9天連假，想體驗鄉村的寧靜與溫暖，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦4間隱藏於鄉村的特色咖啡館，有阿公留下的鵝寮、九十多年歷史的碾米廠、鄉村風格的窯烤餐廳及小型田園咖啡館，絕對是春節遠離人潮的理想選擇。

春葵書咖啡。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
春葵書咖啡。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

▲鉛花咖啡工作室。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲鉛花咖啡工作室。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

文觀局首先推薦位於六腳鄉的「鉛花咖啡工作室」，前身為阿公留下的鵝寮，經過巧思改造，成為鄰里聚會的溫馨場所。紅磚牆、老縫紉機等懷舊元素，還有長輩們聊著逗趣的諺語，營造出濃厚的鄉村氛圍。店內有咖啡及特調飲品，搭配手工甜點，讓人一試成主顧，也能宅配招牌咖啡冰磚。

▲春葵書咖啡。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲春葵書咖啡。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

同樣具有歷史痕跡的「春葵書咖啡」是擁有九十多年歷史的碾米廠，重新活化成為喝咖啡、看展覽的空間，坐落於寧靜的鄉間小道上，質樸而典雅。店內收藏豐富的書籍和舊CD，還不定期舉辦展覽，供顧客翻閱與欣賞，一杯手沖咖啡在手，還可登上神秘的小閣樓，從不同角度欣賞木造老屋的美。

▲巴度烘焙窯。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲巴度烘焙窯。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

文觀局提到，隱身於六腳鄉村小道中的「巴度烘焙窯」，主打窯烤披薩、各式烘焙食品以及職人咖啡，用餐時耳邊不時傳來雞鳴聲，增添了用餐的趣味與親切感，彷彿鄉間的小確幸讓人流連忘返。

▲穩咖啡。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲穩咖啡。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

以輕工業風格為主調的「穩咖啡」，紅磚牆、青草地和多肉植物的點綴營造出滿滿的悠閒感，雖位於偏僻之處，但平日也幾乎座無虛席，店內提供多樣化咖啡、飲品，甚至還有預約制的手工麵包，滿足不同顧客的需求。嘉義的鄉村咖啡館傳遞出濃濃的情懷，讓遊客放慢腳步，細細品味獨特魅力，文觀局也建議春節期間提前預約，更多春節旅遊推薦可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@查詢。

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