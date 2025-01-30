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百年歷史排隊老店！ 雲林斗六「老街碗粿」 綿密古早味碗粿 搭關東煮特別溫暖

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

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上次去斗六時不知道要吃什麼，在太平老街上看到一家排隊碗粿店「老街碗粿」，已經有近百年歷史，人潮有點誇張，整條街就這家在排隊，立刻停好車來吃吃看味道到底如何，雖說叫「老街碗粿」，不過店裡還有很多其他餐點，乾麵、餛飩湯，還有每桌都會點一盤的關東煮，冷冷的天吃起來特別溫暖啊！

老街碗粿 營業資訊

    老街碗粿

  • 評分：4.2

  • 地址：雲林縣斗六市太平路122號(地圖)

  • 電話：05 532 3093

  • 營業時間：星期一～星期六 10:30 – 14:30, 16:30 – 19:30, 星期日 休息

  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

老街碗粿 環境｜位置

「老街碗粿」位於斗六太平老街上，之前沒來過這裡，附近不太熟，就是看著地圖找美食，尋找附近好吃的有什麼，還有一間吳記肉圓也好吃，也是要排隊！

「老街碗粿」的座位不多，不過還好不用等太久就有位子，店內的工作人員會安排座位，一開始先拿關東煮，要吃乾的就用盤子裝，要湯的就用碗裝，外帶則是用鍋子裝。關東煮鍋裡有食材配置圖，哪一區是哪些食材，照著拿不會拿錯。

老街碗粿 菜單

餐點價格非常平價，今年去的時候碗粿才25元，滷肉飯25元，關東煮最貴的就是苦瓜丸，不過也才40元，跟台北價格比真的是超便宜。

老街碗粿 餐點

麻醬麵

麻醬麵的味道還可以，有麻醬以及肉醬香，個人比較喜歡宜蘭的麻醬麵味道跟細麵條，味道蠻古早味的，份量不少就是了。

關東煮

點了膨皮、娃娃菜、包餡貢丸、玉米筍，乾的關東煮是單純淋上一些醬油蔥花提味，整體味道蠻原汁原味的。

餛飩湯

肉餡很新鮮，口感滑嫩，湯頭很清爽。

碗粿

碗粿口感非常細緻，配料有簡單的肉燥、香菇，味道很古早味，雖說沒有南部碗粿味道那麼豐富，但是味道上算好吃。

大家有機會來到斗六太平老街走走的話，一定不會錯過這家老街碗粿，味道上還OK，九十幾年老店也算是蠻值得試試看的。

老街碗粿

評分：4.2

地址：雲林縣斗六市太平路122號(地圖)

電話：05 532 3093

營業時間：星期一～星期六 10:30 – 14:30, 16:30 – 19:30, 星期日 休息

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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古早味 滷肉飯 老街 肉圓 關東煮 雲林美食

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