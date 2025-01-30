百年歷史排隊老店！ 雲林斗六「老街碗粿」 綿密古早味碗粿 搭關東煮特別溫暖
udn走跳美食／水晶
上次去斗六時不知道要吃什麼，在太平老街上看到一家排隊碗粿店「老街碗粿」，已經有近百年歷史，人潮有點誇張，整條街就這家在排隊，立刻停好車來吃吃看味道到底如何，雖說叫「老街碗粿」，不過店裡還有很多其他餐點，乾麵、餛飩湯，還有每桌都會點一盤的關東煮，冷冷的天吃起來特別溫暖啊！
老街碗粿 營業資訊
- 評分：4.2
- 地址：雲林縣斗六市太平路122號(地圖)
- 電話：05 532 3093
- 營業時間：星期一～星期六 10:30 – 14:30, 16:30 – 19:30, 星期日 休息
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
老街碗粿
老街碗粿 環境｜位置
「老街碗粿」位於斗六太平老街上，之前沒來過這裡，附近不太熟，就是看著地圖找美食，尋找附近好吃的有什麼，還有一間吳記肉圓也好吃，也是要排隊！
「老街碗粿」的座位不多，不過還好不用等太久就有位子，店內的工作人員會安排座位，一開始先拿關東煮，要吃乾的就用盤子裝，要湯的就用碗裝，外帶則是用鍋子裝。關東煮鍋裡有食材配置圖，哪一區是哪些食材，照著拿不會拿錯。
老街碗粿 菜單
餐點價格非常平價，今年去的時候碗粿才25元，滷肉飯25元，關東煮最貴的就是苦瓜丸，不過也才40元，跟台北價格比真的是超便宜。
老街碗粿 餐點
麻醬麵
麻醬麵的味道還可以，有麻醬以及肉醬香，個人比較喜歡宜蘭的麻醬麵味道跟細麵條，味道蠻古早味的，份量不少就是了。
關東煮
點了膨皮、娃娃菜、包餡貢丸、玉米筍，乾的關東煮是單純淋上一些醬油蔥花提味，整體味道蠻原汁原味的。
餛飩湯
肉餡很新鮮，口感滑嫩，湯頭很清爽。
碗粿
碗粿口感非常細緻，配料有簡單的肉燥、香菇，味道很古早味，雖說沒有南部碗粿味道那麼豐富，但是味道上算好吃。
大家有機會來到斗六太平老街走走的話，一定不會錯過這家老街碗粿，味道上還OK，九十幾年老店也算是蠻值得試試看的。
老街碗粿
評分：4.2
地址：雲林縣斗六市太平路122號(地圖)
電話：05 532 3093
營業時間：星期一～星期六 10:30 – 14:30, 16:30 – 19:30, 星期日 休息
每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
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