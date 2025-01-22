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氣勢很強的個人鍋物！「麻辣烤魚」超下飯 飯後還有甜點「烏梅剉冰」

大阿姨珍妮的美食旅遊／ 文、圖／大阿姨珍妮

udn走跳美食／大阿姨珍妮

前陣子在炒飯老男孩的版面上看見老闆推介～我就來了！！！

近二年台南開了不少類似酸辣魚、麻辣烤魚的新口味鍋物，中華東路上的成都府主打的就是個人鍋物系列。

成都府的位置就在中華東路南紡對面。

店家在環境氛圍和鍋物餐具營造的氛圍感很強也很好拍。大小桌位都有～很適合人多聚餐或是自己一個人想吃也可以開鍋。

成都府烤魚獨品鍋 菜單

認真講吃完我自己的感覺是⋯⋯價格稍高～因為鍋子很有特色，但外圍可容納食材的空間就很有限，也沒有太特別的食材？但麻辣湯底的味道很足，嗜辣的朋友應該會很喜歡。

珍妮來這天店家剛營運不太久，之後或許會在增加不同的食材鍋物。

成都府的鍋具很有特色～霸氣十足！！！鍋物上桌時食材是煮熟的，但鍋子底下有酒精燈持續加熱中～

我點的是麻辣味烤魚～微辣。（點餐時店員有貼心提醒，微辣是外面鍋物的小辣辣度）不吃魚也可以改成豬肉、牛肉⋯⋯鍋物配有一個清湯的湯品，白飯和三個小菜。

鍋物裡有高麗菜金針菇、米血、餃類鍋料、蝦子、豆皮～但我覺得最好吃的是鍋裡的烤魚，在麻辣湯頭滾煮過的烤魚搭上白飯是超級好吃～

唯一讓我不太能適應的就是⋯⋯太辣了（雖然說是外頭的小辣，但我感覺是超過外頭麻辣鍋的中辣)))))) 我真的是辣到有點吃不下一直在撈辣油加湯。

當然不吃辣想來試試的話也可以跟我朋友一樣點酸菜白肉鍋！！

餐後還有一道烏梅剉冰！！

成都府烤魚獨品鍋

地址：台南市東區中華東路一段145號

營業時間：下午5點~12點半

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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