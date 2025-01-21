古早味家常菜便當回歸！台南東區「魯肉昌」　少見的特色「清湯瓜仔肉」必點

東區魯肉昌老闆休息了一段時間後～終於回來開店了。

一開店就忙瘋！！！！！！魯肉昌是東區崇德路上好吃的古早味家常菜便當，店裡主要是老闆跟闆娘二個在忙前忙後⋯⋯最近去發現兒子也在店裡幫忙，若遇到用餐時間是一定要稍等一下下的。店家下午不休，我都是一點多吃飯，算是避開尖峰，所以其實沒什麼等到的機會。

店裡的人氣特色是少見的清湯瓜仔肉！！

魯肉昌菜單

魯肉昌的熱炒小菜就是類似自助餐自己挑菜，只是口味上細緻一點更接近家常菜。

珍妮跟店裡妹呀平常都外帶白飯便當（就是沒有肉的白飯菜）或是香菇魯肉便當、爌肉便當。

這裡其實也很適合小家庭買幾樣小菜加主食，上週特意到店裡內用～點的都是我平常愛吃的！！白菜滷、筍絲、滷豆腐是必點，梅干爌肉也很推～～（我不愛喝湯就略過了⋯⋯如果喜歡的瓜仔清湯可以試試）

梅干控肉飯

看似很肥的一層，入口是滷味鹹香還會有點Q彈很好吃的香彈嫩肉！！拌著白飯和梅干菜～好吃。（跟大同路的名店比起來我更愛魯肉昌的）

滷白菜

古早味的白菜滷帶著蝦米乾的鮮香，吃不膩的老味道。

滷豆腐是我的必點，加上店家特製辣椒和豆瓣醬～這裡的滷豆腐不是油豆腐，是純板豆腐下去滷。加上辣味鮮香和豆瓣醬的鹹甜～～～我可以每天吃。

滷肉昌的筍乾不會死酸，酸香酸香的開胃菜。

其他家常小菜就看個人口味點菜。

魯肉昌

電話：06-2899831

地址：台南市東區崇德路451號

營業時間：中午~晚上7點半（下午不休）

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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