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南台灣最大元宵煙火秀！ 「2024鹿耳門聖母廟煙火秀」施放日期出爐 香客大樓已搶訂一空

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁
圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁

2025新春元宵必看！ 南台灣最大元宵煙火秀要來了，「2025鹿耳門聖母廟煙火秀」施放日期正式出爐，今年預定於2/8登場，廟方公告煙火秀施放日期後，不到一天時間，再度宣布香客大樓同步被搶訂一空，並表示2025花火系列活動，歡迎遊客值得前來一賞！

圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁
圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁

享有「台版紫禁城」封號的「台南正統鹿耳門聖母廟，主祀天上聖母，是座已傳承超過四百年的媽祖廟，「2025鹿耳門聖母廟煙火秀」將於2/8登場，每年皆會有搶春牛、踩街、祭典、遶境遊行等活動精彩上演。

圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁
圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁

而吸引無數遊客、攝影師朝聖搶拍的「南台灣最大元宵煙火秀」，今年確定時間將在2/8施放璀璨煙火，精彩可期啟炮儀式、環廟煙火大秀也將點亮聖母廟夜空，更多活動資訊可持續鎖定台南正統鹿耳門聖母廟粉絲專頁。

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