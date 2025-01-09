南台灣最大元宵煙火秀！ 「2024鹿耳門聖母廟煙火秀」施放日期出爐 香客大樓已搶訂一空
2025新春元宵必看！ 南台灣最大元宵煙火秀要來了，「2025鹿耳門聖母廟煙火秀」施放日期正式出爐，今年預定於2/8登場，廟方公告煙火秀施放日期後，不到一天時間，再度宣布香客大樓同步被搶訂一空，並表示2025花火系列活動，歡迎遊客值得前來一賞！
享有「台版紫禁城」封號的「台南正統鹿耳門聖母廟，主祀天上聖母，是座已傳承超過四百年的媽祖廟，「2025鹿耳門聖母廟煙火秀」將於2/8登場，每年皆會有搶春牛、踩街、祭典、遶境遊行等活動精彩上演。
而吸引無數遊客、攝影師朝聖搶拍的「南台灣最大元宵煙火秀」，今年確定時間將在2/8施放璀璨煙火，精彩可期啟炮儀式、環廟煙火大秀也將點亮聖母廟夜空，更多活動資訊可持續鎖定台南正統鹿耳門聖母廟粉絲專頁。
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