挑戰嘉義12條經典步道！登山健行再參加「黃阿瑪來嘉走走 步道尋寶」

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣擁有豐富步道資源，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）日前透過 Instagram 與網友互動，向網友徵求心目中的嘉義步道 MVP，無論是如電影場景般的瑞太古道，還是被譽為全台最美森林鐵路步道的特富野古道，都讓人流連忘返，文觀局表示，目前與「健行筆記」、「黃阿瑪的後宮生活」推出合作活動，歡迎相約來嘉義爬山，欣賞嘉義的山林美景。

▲特富野古道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局積極推動步道觀光，今年同時與「健行筆記」、「黃阿瑪的後宮生活」合作，並且建置嘉義縣步道專屬官網，遊客只要上網搜尋「嘉遊好步道」就能一次查詢步道的難易度、海拔、路程等資訊，讓出遊更便利！

▲迷糊步道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

即日起至03/02前，歡迎參加「黃阿瑪來嘉走走 步道尋寶」活動，挑戰10條熱門步道路線，有入選「台灣觀光100亮點」的「二延平步道」、賞日出必走的「祝山觀日步道」及被譽為五星級步道的「頂石棹步道群」。

▲獨立山步道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

從「健行筆記」APP 進入活動頁面，解鎖步道後就能獲得獨家紀念完登證明，還能加入「慢遊嘉義」Line@ 領取優惠券，買茶、買咖啡、吃美食都有折扣。

▲巃仔尾步道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局也分享經典12條步道，包含特富野古道、二延平步道、石棹霞之道、巃仔尾步道、大凍山步道、獨立山步道、竹坑溪步道、二尖山步道、奮起湖杉林棧道、瑞峰珍愛步道、迷糊步道及瑞太古道，條條都是熱門步道路線。更多步道旅遊資訊，可於「來嘉走走」嘉義縣專屬步道網頁查詢。

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