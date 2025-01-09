快訊

中職／李多慧與李雅英夢幻合影邀「親親」 網：準備同隊了？

獨／直擊北捷新閘門長這樣！何時開放多元支付「嗶」進站 官方回應了

日JR千葉站旁拆除工程天花板倒塌 3人活埋1無生命跡象

挑戰嘉義12條經典步道！登山健行再參加「黃阿瑪來嘉走走 步道尋寶」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
二延平步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
二延平步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣擁有豐富步道資源，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）日前透過 Instagram 與網友互動，向網友徵求心目中的嘉義步道 MVP，無論是如電影場景般的瑞太古道，還是被譽為全台最美森林鐵路步道的特富野古道，都讓人流連忘返，文觀局表示，目前與「健行筆記」、「黃阿瑪的後宮生活」推出合作活動，歡迎相約來嘉義爬山，欣賞嘉義的山林美景。

▲特富野古道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲特富野古道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局積極推動步道觀光，今年同時與「健行筆記」、「黃阿瑪的後宮生活」合作，並且建置嘉義縣步道專屬官網，遊客只要上網搜尋「嘉遊好步道」就能一次查詢步道的難易度、海拔、路程等資訊，讓出遊更便利！

▲迷糊步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲迷糊步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

即日起至03/02前，歡迎參加「黃阿瑪來嘉走走 步道尋寶」活動，挑戰10條熱門步道路線，有入選「台灣觀光100亮點」的「二延平步道」、賞日出必走的「祝山觀日步道」及被譽為五星級步道的「頂石棹步道群」。

▲獨立山步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲獨立山步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

從「健行筆記」APP 進入活動頁面，解鎖步道後就能獲得獨家紀念完登證明，還能加入「慢遊嘉義」Line@ 領取優惠券，買茶、買咖啡、吃美食都有折扣。

▲巃仔尾步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲巃仔尾步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局也分享經典12條步道，包含特富野古道、二延平步道、石棹霞之道、巃仔尾步道、大凍山步道、獨立山步道、竹坑溪步道、二尖山步道、奮起湖杉林棧道、瑞峰珍愛步道、迷糊步道及瑞太古道，條條都是熱門步道路線。更多步道旅遊資訊，可於「來嘉走走」嘉義縣專屬步道網頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古道 步道 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

嘉義獲選全台成長最快旅遊去處 2個新景點開幕時間曝

嘉義6旬男騎車突倒地不治 相驗為心血管疾病造成

嘉義東石鄉缺眼科牙科診所 扶輪社贈衛生所設備照顧鄉親

孩子眼中嘉義媽祖婆 嘉博館展出學童對老市長的創意、敬意

相關新聞

南台灣最大元宵煙火秀！ 「2024鹿耳門聖母廟煙火秀」施放日期出爐 香客大樓已搶訂一空

2025新春元宵必看！ 南台灣最大元宵煙火秀要來了，「2025鹿耳門聖母廟煙火秀」施放日期正式出爐，今年預定於2/8登場，廟方公告煙火秀施放日期後，不到一天時間，再度宣布香客大樓同步被搶訂一空，並表示

挑戰嘉義12條經典步道！登山健行再參加「黃阿瑪來嘉走走 步道尋寶」

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣擁有豐富步道資源，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）日前透過 Instagram 與網友互動，向網友徵求心目中的嘉義步道 MVP，無論是如電影場景般的瑞太古道，還是被譽為全台

台南新景點！6千坪獨棟誠品第一季登場 4大亮點吸客

誠品生活今日宣布，全新「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運。空間設計3D圖也首度公開，誠品攜手知名建築師羅耕...

紐時評選2025年全球必去52個地方！台灣「唯一上榜景點」曝光

紐約時報評選2025年全球最值得拜訪的52個地點，法國普羅旺斯、日本大阪、中國黃山和川普心心念念的格陵蘭紛紛入選，而台灣...

台南新年春節出遊首選！月津港燈節、新營波光節接連亮相

春節就來台南鹽水出遊趣！「2025月津港燈節」、「新營波光節」將於2025/1/18及2/8登場，令人驚艷的光影藝術作品，點亮月津港與夜晚的鹽水小鎮。

食在山林間　阿里山在地店家的美味故事

阿里山間寧靜的小村落，因是通往來吉、達邦等部落，以及連接阿里山、嘉義市區的中途站因而得名「十字路」，這裡有一些返鄉青年懷抱著對家鄉這塊土地的愛與關懷，在鐵道邊開啟了小店舖，不僅提供阿里山期間限定的在地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。