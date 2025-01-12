起司腦袋暴走！台南這間早餐太會了 呼聲超高「死纏爛打蛋餅」罪惡度爆表 在地人加碼推「這2款」必點
起司腦袋抄筆記！一日之計在於晨，台南有間人氣早餐店的「酥皮蛋餅」深受在地人喜愛，衝擊視覺的超爆量「死纏爛打蛋餅」更是洗版IG，超多人在Google大讚「熔岩醬特別厲害」、「熔岩起司蛋餅相當濃郁很有水準」。
罪惡美食放在早餐吃！台南東區「鐵牛早餐」以酥皮蛋餅、西多士、蘿蔔糕等元氣餐點建立起好口碑，每種口味的餡料都是放好放滿，特別是「死纏爛打蛋餅」被廣大網友激推，酥脆蛋餅裡夾入切達起司及超會牽絲的馬茲瑞拉起司，再淋上帶有濃郁奶香的起司醬，視覺感超浮誇，一入口鹹香夠味十分滿足。
此外，塗滿濃郁花生醬的「花生西多士」、絕佳組合的「泡菜燒肉蘿蔔糕」也都在人氣排行榜上有名，探店時不妨一網打盡。對於一日的第一餐很有講究的朋友，一定要收藏起來！
鐵牛早餐
地址：台南市東區林森路二段166號
營業時間：7:00-12:30（週一公休）
電話：0966228050
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