看餓了！朝聖台南最新「話題火鍋店」超強自助吧 小資族點法「+50元享豬肉片吃到飽」 超難得「聯名咖哩、雪花冰」任你吃

台南平價火鍋吃到飽！台南平價火鍋強店再一發，2025升級「全天候豬肉片吃到飽」與豐富的自助吧無限供應，商業午餐最低280元起就能爽吃，不論是直接點套餐還是省荷包聰明點，都能吃得超滿足。

圖／大口吃，大口玩台南授權

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台南肉肉控必開箱！位於台南北區的熱門火鍋店「一個圓鍋」在Google擁有近2,600則評論及4.9高分，自2025/1/1起推出全新菜單，超強企劃升級「全天候豬肉片吃到飽」，點套餐享豬肉片、自助吧吃到飽380元起，牛豬雞羊任你選；省荷包還有平日商業午餐基本鍋280元，+50元即享豬肉片吃到飽。而自助吧部分更是琳瑯滿目，從蔬菜、麵食、火鍋料、飲料點心到聯名咖哩與霜淇淋、DIY雪花冰，多達百種食材統統無限吃。

圖／大口吃，大口玩台南授權

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而火鍋的靈魂湯底選擇有基本大骨湯、加價升級剝皮辣椒、壽喜燒、酸菜白肉等20種口味，特別是推薦必點的剝皮辣椒和麻辣牛奶鍋，非常值得初訪嘗鮮。愛肉者與吃到飽控有到台南不妨踩點一試，口袋清單直接加一。

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一個圓鍋

地址：台南市北區文成三路173號

營業時間：11:00-22:00

電話：06-2512129

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2025新菜單。一個圓鍋粉專