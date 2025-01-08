台南新年春節出遊首選！月津港燈節、新營波光節接連亮相
「2025月津港燈節」及「第二屆新營波光節」將分別於2025/1/18及2/8輪番登場，「月津港燈節」已是台灣首屈一指的水岸燈節品牌，加上去年首辦的「新營波光節」，成為台南春節旅遊的新亮點！
「月津港燈節」自2010年首辦迄今已整整15個年頭，參觀人潮眾多，是本市春節重要活動，去年首辦的「新營波光節」則以光影藝術與自然生態打造溪北藝文新亮點，更榮獲國際繆思設計金獎，迴響熱烈
月津港燈節及新營波光節，都是溪北地區重要活動，加上後壁區的國際蘭展串聯，過年期間及春節後將接連有多項精彩活動展開，保證大家意猶未盡，開春就有好的開始。
「2025月津港燈節」將於2025/1/18日正式開幕，展期持續至2/16，共33天66組作品，今年以「光的年輪」為主題，呈現⽉津港燈節15年的能量，邀請過去15年間曾參與燈節的15組藝術家、團隊，創作了25件作品，其中也包含日本與韓國的藝術家。
透過藝術裝置與科技媒介帶來的深刻美感，在⼀年之初透過「光」的多樣性，讓每個⼈都能從中得到滿滿⼒量，持續在一整年中前進。
今年度的「新營波光節」展期自2025/2/8至3/16，共有37天8大主題，延續以光影藝術為核心，在策展方向聚焦「城市社會、生活體驗、時代文化」等，精選作品展現出現代城市縮影。
本屆邀請藝術家包括李勇志、胡宮雪娜、石孟鑫、吳聯吟、劉致宏、張欣語及小聲回收參展，他們以漫遊者與參與者的雙重角色，透過放大生活中的微小細節將日常觀察轉化為夜間藝術裝置，邀請民眾一同前來天鵝湖公園體驗感知與光影交織的藝術旅程。
活動日期：2025/1/18-2025/2/16
活動地點：鹽水月津港水域
活動日期：2025/2/8-2025/3/16
活動地點：新營天鵝湖公園
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