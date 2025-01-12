回歸本心 接受森林給予的治癒之力

「一二三到台灣，台灣有個阿里山，阿里山上有神木，我們一起去看樹。」有這麼一段順口溜，讓人們對阿里山森林充滿想望。

▲ 導覽老師帶著大家走進鬱鬱蒼蒼的森林，認識阿里山特有植物之外，也引領著旅客打開五感，專注在自己。(圖片來源／LION TRAVEL)

平均海拔在1400~2200公尺之間的阿里山國家森林遊樂區，可欣賞高海拔紅檜及台灣扁柏神木群，還有溫帶、暖帶地區多樣化的植物風貌，儼然是台灣森林資源寶庫，因此福森號之旅也特別規劃了「森林癒」活動體驗。

「先用視覺看周遭的森林，森林裡的綠不只一種，看看不同的綠，感受雲霧在飄，山上雨後空氣的清新感散發著芬多精、負離子，透過呼吸，無意中能讓人沈澱下來。」 走出福森號車廂，跟著解說員的腳步踩在濕潤鬆軟的森林步道上，腳下偶有細枝壓斷的細碎聲響。

▲ 導覽老師是阿里山在地人，以在地人的角度分享了許多關於阿里山森林的故事。(圖片來源／LION TRAVEL)

開啟五感知覺 靜心擁抱大自然

「這邊開著白花的是阿里山灰木，灰木的枝幹燒成灰泡水沈澱後，有類似明礬的食物膨鬆劑效果，早年的人用它來做油條。」生態解說員陳靖芹是阿里山在地人，因為想對自小生長的這片山林有更深刻的了解，並讓遊客能得到正確的知識，透過嚴格的培訓及認證考試開始了她在阿里山的生態導覽工作。

為了在解說時更生動、接地氣，解說員團隊經常巡查森林裡的導覽路線，將阿里山特色植物的所在位置標記起來，導覽時才能順手捻來，「像是那邊開得很漂亮的阿里山月桃，葉子可以代替粽葉。」陳靖芹說月桃葉可增加風味，包出來的粽子帶有淡淡的月桃香。

「我們還會讓大家抱抱樹，淨心調息擁抱大自然帶來的治癒能量。」閉上眼，感受風的流動，一片落葉飄下也是種寧靜，是一種氛圍，引領人們將專注力回到自己身上，找回塵垢無染的初心。

▲敞開胸懷，讓森林裡流動的能量進入身體裡，投入大自然的環抱。(圖片來源／LION TRAVEL)

▲躺下來，閉上眼睛，感受風的流動，呼吸帶著雨霧氣味的清新空氣。(圖片來源／LION TRAVEL)

■ 採訪撰文／妮可魯 ■ 圖片來源／LION TRAVEL ■ 責任編輯／薛琳云

欣傳媒 薛琳云 https://www.xinmedia.com/article/302593