歲末台南梅花開 體驗「溫美梅」放鬆身心靈

【旅奇傳媒/編輯部報導】賞花、吃美食不用等過年，現在正是好時節！台南市市長黃偉哲邀請全台民眾來台南楠西區泡溫泉、吃美食、賞梅花，體驗「溫、美、梅」，放鬆身、心、靈，充飽電準備迎接新的一年。台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，目前梅峰古道可見洋紅風鈴木及紫牡丹盛開，梅花也陸續綻放，現在到梅嶺可以欣賞到最精彩的樣貌。梅嶺業者預估梅花將於1月上旬盛開，並預計開花至農曆年節。花況千變萬化，有興趣的朋友得把握機會，趕緊規劃一趟梅嶺之旅。

▲梅峰古道花開。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

賞花正當時

梅嶺的梅峰古道洋紅風鈴木跟紫牡丹盛開中，而隨著低溫，梅嶺的梅花也逐漸綻放，氣候允許的話，還有機會欣賞到半山腰上的雲海！梅嶺風景區主要有伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道及觀音步道，四條步道沿途都種有梅樹，另也可選擇至觀音寺及梅園餐廳、福來百年老梅園等地區賞梅步道欣賞陸續綻放的梅花；而在梅花盛開之前，梅峰古道已為洋紅風鈴木及紫牡丹所染紅，現在到梅嶺旅遊可見到多種花開，相當值得走一趟。

美食伴手禮

▲梅嶺在地料理。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

除了美到令人忘我的花景，梅嶺也以其在地特色美食而聞名，建議大家於梅峰古道賞花後，銜接伍龍步道前往梅嶺品嘗薑黃料理及梅子入菜的好滋味。薑黃雞養身酥脆，梅子雞酸甜可口，其他如山土雞料理、梅子創意料理、山產野菜、溪蝦溪魚、曾文水庫活魚筍殼魚、總統魚、魚虎大餐等，皆深受老饕垂愛。用餐完還可採買脆梅、梅子酒、梅醋等伴手禮，讓您滿載而歸。

泡湯享溫暖

天氣冷颼颼，泡湯最幸福！從梅嶺風景區出發開車約半小時，即可體驗有美人湯之稱的龜丹溫泉。龜丹溫泉屬弱鹼性的碳酸泉，水質清澈、無色無味，浸泡後皮膚光滑透亮，目前有觀光旅遊局委外的龜丹溫泉體驗池，還有民間業者提供戶外泡腳池、泡湯或住宿等服務，讓民眾好好地享受旅程。

順遊景點推薦

來梅嶺風景區旅遊，可順遊楠西景點如萬佛寺（入園需先預約）、永興吊橋、獲台灣宗教百景全民票選活動人氣景觀第一名的玄空法寺、台灣唯一的聚落型聚落建築群鹿陶洋江家古厝、台灣最大水庫曾文水庫等，都是可放鬆心情及開闊的戶外特色景點；安排多日旅遊，可至周邊玉井老街、噍吧哖事件紀念園區、玉井青果集貨場、虎頭山、白色教堂、左鎮化石園區、大內南瀛天文館及走馬瀨農場等景點，如需更多台南旅遊景點及活動相關資訊，可於「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。

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