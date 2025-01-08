食在山林間　阿里山在地店家的美味故事

阿里山間寧靜的小村落，因是通往來吉、達邦等部落，以及連接阿里山、嘉義市區的中途站因而得名「十字路」，這裡有一些返鄉青年懷抱著對家鄉這塊土地的愛與關懷，在鐵道邊開啟了小店舖，不僅提供阿里山期間限定的在地美食，還有溫暖的人文故事。

▲ 「十字鳴心」民宿每間客房皆有特調香氛迎賓，還有大面窗引進森林綠意，十分舒適療癒。(攝影／陳彥豪)

Shop1 | 鳴心咖啡 ‧ 十字鳴心旅宿 @十字路站

返鄉青年Max利用自家屋子位在鐵道旁的地利之便，開設「鳴心咖啡」為有緣造訪的遊人提供手沖咖啡。「一開始是想說林鐵通車到十字路站後，車站月台什麼都沒有，媽媽就在門口賣些蔬菜、草粿，我那時正好回家休息，找工作期間閒著也是閒著，便跟著在旁邊買咖啡。」沒想到手沖咖啡的口碑還不錯，他也做出興趣和信心，加上想要推廣家鄉阿里山種植的咖啡豆，便親自拜訪山裡的各處莊園，將鳴心咖啡變成一個中介阿里山咖啡的平台，讓更多人品嚐到來自不同海拔山區裡的風味。

鳴心咖啡細心標明莊園產地、烘焙深淺及風味層次，「阿里山咖啡的尾韻帶烏龍茶香，有時像是發酵過的青茶、紅茶，是阿里山特有的風土味覺。」 Max端上一杯氤氳著香氣的咖啡，微笑著。

2023年8月，承載著一家人的夢想，在森林和鐵道之間誕生的民宿「十字鳴心」開始試營運。延續「鳴心咖啡」的溫馨風格，位於隔壁棟的「十字鳴心」也是採全木作建築，點著鵝黃燈光，溫暖造訪山間旅人的心。每間房間皆為一泊二食，還有大面窗，可以盡情徜徉在森林美景之中，不時還會有野生動物來與你打招呼唷。

▲返鄉三兄妹運用餐飲專長，在十字路車站前賣起各式在地美味小吃。(攝影／陳彥豪) ▲以當季新鮮時蔬製作的便當，有煎排骨、檸檬雞腿、雞腿排等口味，非常美味。(攝影／陳彥豪) ▲手工紅豆麻糬，餡料飽滿、皮Q彈，讓人十分滿足的甜品點心。(攝影／陳彥豪)

Shop2 | 便當三兄妹 @十字路站

說起阿里山必吃美食，會聯想到奮起湖便當，其實山中無人車站「十字路站」也有一家秘境便當店，趁著阿里山林鐵開通至十字路站的契機，三兄妹運用餐飲專長，在站前賣起充滿在地滋味的家常菜便當。

選用阿里山小農栽種的當季時蔬，搭配排骨、土雞腿等主食做的便當，滋味健康養生，「遊客來到這裡，會感受到景色的清幽，可以安靜的放空，有點像是平溪，因此十字路站又有『小平溪』之稱。」哥哥黃偉洋想說火車來到這裡的時間大多是中午，要接駁至阿里山或嘉義，那供應便當最是方便，此外方便快速點餐取食的，還有阿里山紅茶烹煮的茶葉蛋、阿姨傳授的紅豆麻糬，讓民眾從正餐、甜點、飲品，甚至在地新鮮蔬果都能獲得一站式的滿足。

▲阿里山野生愛玉採收期從9月～隔年2月，摘下之後，還得經過削皮、剖面、翻面、整型、日曬，才能成為愛玉子。(圖片來源／Shutterstock)

▲許多遊客上了阿里山必嘗的天然檸檬愛玉，清涼又消暑。(圖片來源／LION TRAVEL)

▲「野生愛玉 紫葉咖啡」小店舖，讓前往獨立山步道健行的登山客有個歇腳的地方。(圖片來源／LION TRAVEL)

Shop3 | 寶二爺野生愛玉 @樟腦寮站

日治時期修建阿里山鐵道因地形關係，在獨立山以獨特的建築工法建造環繞三次上山的登山鐵道， 「記得到鐵道旁的大樟樹下，看螺旋狀三迴旋。」寶二爺爽朗地提醒吃完愛玉準備離開的遊客。

為了讓前往獨立山步道健行的登山客有個歇腳的地方，「野生愛玉 紫葉咖啡」於是誕生，就位在可欣賞三迴旋奇景的樟腦寮站，世代居住在阿里山的寶二爺對於在地風土滋味暸若指掌，以生長在十字路站附近的野生愛玉為主打商品，採摘愛玉將其曬乾、搓洗，「市面上的愛玉很多都是洋菜或果凍粉做的，因為野生愛玉的量少、費工又昂貴。」天然野生愛玉的滋味又Q又彈，擠點檸檬汁上去，酸酸甜甜非常消暑。

■ 採訪撰文／妮可魯 ■ 攝影／陳彥豪 ■ 責任編輯／薛琳云

欣傳媒 薛琳云 https://www.xinmedia.com/article/302583