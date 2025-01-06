福森號司機員視角 推薦阿里山私房秘境

從嘉義出發，有「移動的美術館」之稱的全新檜木列車─福森號緩緩穿過市區街景，雍容劃過兩旁汽機車等候的平交道，朝著青色山巒的方向前進。採用大片檜木板材為壁板的車廂內飄散著天然紅檜與台灣扁柏的香氣，預告著福森號即將駛向阿里山森林，旅行的期待感亦隨之攀升。

「過了奮起湖站之後，很明顯會發現林相開始改變，從熱帶的闊葉林漸漸變成水杉、柳杉等高挺的針葉林。」司機員大哥分享他在駕駛時觀察到的景致，「像是大雨後，空氣澄淨的黃昏，透過太陽折射，從樟腦寮往木履寮的路上看得到台灣海峽，甚至是海上的船隻。」司機員欣喜地表示，這樣的絕景可不是駕駛室獨享，乘客也有機會從寬敞的觀景窗欣賞到沿途這樣令人驚豔的美景。

▲ 福森號上行駛過奮起湖站後，林相便從闊葉林開始轉為針葉林。(圖片來源／Shutterstock)

▲ 位於兩千多公尺的山上，有間溫暖人心的百年柑仔店─「欣茂商店」，司機員大哥推薦來此探訪。(圖片來源／LION TRAVEL)

Point1.-奮起湖

「過了奮起湖站之後，很明顯會發現林相開始改變，從熱帶的闊葉林漸漸變成水杉、柳杉等高挺的針葉林。」司機員大哥分享他在駕駛時觀察到的景致，「像是大雨後，空氣澄淨的黃昏，透過太陽折射，從樟腦寮往木履寮的路上看得到台灣海峽，甚至是海上的船隻。」司機員欣喜地表示，這樣的絕景可不是駕駛室獨享，乘客也有機會從寬敞的觀景窗欣賞到沿途這樣令人驚豔的美景。

Point2.-獨立山

至於名列「台灣八景」之一的阿里山雲海，司機員也提供了森林鐵道限定的雲海秘境，「通過獨立山路段時，有時會出現低海拔的雲海，霧氣濃密時交疊多層，若是從阿里山下行，可多達6、7層。」車窗外時而濃霧遮蔽，時而豁然開朗，就像是在穿越神秘的九重天。

▲ 「鳴心咖啡」店內販售多款的阿里山咖啡，司機員大哥分享，每次來此他都能喝到不同風味的咖啡。(攝影／陳彥豪)

▲ 梨園寮站在夏季有「螢河鐵道」之稱，是賞螢火蟲的知名景點。(圖片來源／LION TRAVEL)

Point3.-特色小站

除了阿里山必看的雲海，司機員大哥細數起他的私房景點，「鐵道沿線的小站各具特色，夏夜螢光漫飛的梨園寮站附近有座泡麵土地公廟，可免費吃香客祭拜後的泡麵，交力坪站佇立著懷舊感的百年柑仔店。」趁著停靠月台的休息時間，他則推薦在十字路站喝杯手沖咖啡，感受山間空氣的寧靜與美好。

■ 採訪撰文／妮可魯 ■ 圖片來源／Lion Travel、Shutterstock、陳彥豪 ■ 責任編輯／薛琳云

欣傳媒 薛琳云 https://www.xinmedia.com/article/302579