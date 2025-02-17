快訊

機捷通車8年…當年買「這兩站」的人最賺 坪價翻倍

歐洲集體覺醒？當英國表態「準備派兵協防烏克蘭」

南韓開亞洲第一槍 APP商店即日下架DeepSeek

穿梭百年山林歲月 飽覽阿里山沿途風光

欣傳媒／ 欣傳媒
(攝影／戚文芬)
(攝影／戚文芬)

1914年當時歷盡艱辛，籌備許久的阿里山森林鐵路終於完成的那一刻起，位在嘉義市中心，今日的「檜意森活村暨嘉義製材所」即匯集了世人的目光。人們走進這充滿綠蔭的地方，開闊的視野中，一棟棟以檜木為主的日式建築，雨淋板、斜屋瓦、格子窗，在陽光的映照下散發著一股質樸、典雅的味道，總是吸引人不覺駐足良久。

▲ 負責中興號柴油客車調頭的轉車台（Turntable），是許多鐵道迷的必訪之處。(攝影／戚文芬)
▲ 負責中興號柴油客車調頭的轉車台（Turntable），是許多鐵道迷的必訪之處。(攝影／戚文芬)
▲ 檜意森活村、製材所規劃完整，29棟的木構造歷史建築，是目前全台唯一的森林文創園區。(攝影／戚文芬)
▲ 檜意森活村、製材所規劃完整，29棟的木構造歷史建築，是目前全台唯一的森林文創園區。(攝影／戚文芬)

低海拔─檜意森活村、製材所、機車庫

檜意森活村原為日治時期從事阿里山木材產業的員工宿舍，當時名為「檜町」。後在「復舊如舊」的原則下，29棟的木構造歷史建築，蛻變為文創市集、好飲好食、生活創藝、在地有禮、時光特區及藝文展演等六大主題區域。

沿著規劃良好的步道，走到距離不遠處的「製材所」，是當年鐵路通車後啟用的，負責將原木加工製成木材後出口到海外。時至今日，除了過去的遺跡，還可以看到眾多台灣原生種植物，如：穗花棋盤腳、鵝掌藤等，以及各色觀景植物，大王仙丹、月橘、陰香、盾柱木，盎然的綠意頗讓人發思古之幽情。

值得一提的，是這裡的「嘉義機車庫」，以及負責中興號柴油客車調頭的轉車台（Turntable），是許多鐵道迷的必訪之處。特別是停放在鐵軌上的古老車頭，如：11403-1是民國42年製造的第一代25噸級柴油機關車，一身鮮紅色的中興號，以及第23號蒸汽機關車、DL-2柴油機車……等等。至今，彷彿還在縱橫交錯的鐵軌中，鮮活地行駛著。

▲ 奮起湖車庫，是阿里山火車登山過程中最重要的休息與保養廠所。(圖片來源／LION TRAVEL)
▲ 奮起湖車庫，是阿里山火車登山過程中最重要的休息與保養廠所。(圖片來源／LION TRAVEL)
▲ 樹番茄多數分布在阿里山山區，可以看見路旁小販有售。(攝影／戚文芬)
▲ 樹番茄多數分布在阿里山山區，可以看見路旁小販有售。(攝影／戚文芬)
▲ 奮起湖的山葵，充滿了在地特色，每年有不少人特地到此採購。(攝影／戚文芬)
▲ 奮起湖的山葵，充滿了在地特色，每年有不少人特地到此採購。(攝影／戚文芬)

中海拔─ 奮起湖、十字路

來到海拔約1400公尺的奮起湖，時間往往接近中午。散發著濃郁飯菜香的便當，總在第一時間就吸引許多人的腳步，雞腿、排骨是經典菜色外，沿著老街還有各式美食小吃可以選擇。一間間的木造房子，低矮的屋簷下，樹蕃茄、愛玉、筍子，尤其是在地盛產的山葵，讓人看得目不暇給。

吃飽飯、逛完老街，鬱鬱蒼蒼的林木是奮起湖不可錯過的必遊之地，尤其是沿途往往有著清楚標示的牌子，循著路徑，可以走訪車站附近的百年杜鵑。濃密的樹蔭、鐵軌、日式建築，一派的靜謐唯美，是許多人的拍照打卡地。而百年肖楠木，一棵棵筆直宛如穿入天際，站在木棧道上仰頭觀看非常壯麗，彷彿置身於另一個美麗異世界。

奮起湖上有許多步道，這裡的特殊景觀柳杉林，沿路即有山徑可以邊走邊欣賞，而木馬棧道上除了可以飽覽奮起湖的全景外，還大面積的竹林，細看可以發現長得格外壯碩高大的轎篙筍。筍肉肥，滋味濃郁，每年5、6月採收後，經過高溫殺菌真空包裝的轎篙筍，是許多人必買的伴手禮之一。

也可以搭車到十字路站，高聳的地勢，可以俯瞰阿里山高低綿延的山勢，尤其是蜿蜒於群山之間的公路，景觀秀麗。在2017年奮起湖到十字站之間的路段復駛後，再加上在地日式建築的整修，觀景台、步道重新規劃後，店舖林立，讓這個站充滿了生命力。

▲ 阿里山的姊妹湖，是馳名中外必遊的景點。(圖片來源／Shutterstock)
▲ 阿里山的姊妹湖，是馳名中外必遊的景點。(圖片來源／Shutterstock)
▲ 在阿里山國家風景區，一顆高達3000歲的神木。(圖片來源／Shutterstock)
▲ 在阿里山國家風景區，一顆高達3000歲的神木。(圖片來源／Shutterstock)
▲ 登上小笠原，可以飽覽日出、雲海和星空。(攝影／戚文芬)
▲ 登上小笠原，可以飽覽日出、雲海和星空。(攝影／戚文芬)
▲ 水山巨木步道上的檜木桁架仿古鐵路橋，充滿了唯美而靜謐的氛圍。(圖片來源／LION TRAVEL)
▲ 水山巨木步道上的檜木桁架仿古鐵路橋，充滿了唯美而靜謐的氛圍。(圖片來源／LION TRAVEL)

高海拔─阿里山森林園區

海拔上升至2100公尺的阿里山森林園區，紅檜、扁柏、鐵杉林等巍峨高大的林相，以壯闊的氣勢，隨著綿延起伏的山勢佔據著視野。伴隨著日出、雲海、晚霞，以及森林鐵路，展開猶如交響曲般多變而豐富的面貌。

凌晨時分，許多人總頂著冷冽的寒風乘車到祝山站看日出。運氣夠好，金光四射的燦爛勝景，絕對是旅程中最珍貴的回憶。而後，還可以順著步道走上小笠原，沿著木棧道欣賞一覽無遺的山景。有時候水氣凝結，奔騰的雲海，或猶如煙雨朦朧般所呈現的詩意，夜晚時來到這欣賞無比澄靜的星空，小笠原的美讓人一眼難忘。

阿里山的步道眾多，穿梭在山林裡，鬱鬱蔥蔥的美，深淺不一的綠意使人忘記旅途的疲憊，紅檜、毛地黃、高山鴨腳木、山箭筍、高山杜鵑、華山松、褐毛柳、鐵杉林交相出現。正當眼前繽紛，讚嘆不已時，姊妹湖中映著水波粼粼的倒影，風吹徐徐、樹影交織，唯美而恬靜。

■ 採訪撰文、攝影／戚文芬　■ 圖片來源／Shutterstock、LION TRAVEL ■ 責任編輯／薛琳云

欣傳媒 薛琳云 https://www.xinmedia.com/article/302577

步道 老街 阿里山

欣傳媒

追蹤

延伸閱讀

阿里山林鐵慶通車112週年 轉骨為耀眼國際名片

影／阿里山林鐵通車112周年慶 全線通車續華麗轉身

東洋第一製材所嘉義製材所封園改善 「貳陸陸杉Space」共享空間暫熄燈

阿里山元旦陰雨相伴 逾千人迎曙光撲空好失望

相關新聞

穿梭百年山林歲月 飽覽阿里山沿途風光

1914年當時歷盡艱辛，籌備許久的阿里山森林鐵路終於完成的那一刻起，位在嘉義市中心，今日的「檜意森活村暨嘉義製材所」即匯集了世人的目光。人們走進這充滿綠蔭的地方，開闊的視野中，一棟棟以檜木為主的日式建

爆料漸層太美！ 台南冬日限定飲料「青蛙黑蛋奶」 草莓黑蛋奶粉紅色豹紋漸層好美好想喝

udn走跳美食／痴吃的玩 台南美食｜台南飲料『青蛙黑蛋奶』台南經典的飲料店！只有台南喝得到「招牌青蛙黑蛋奶」有黑糖波霸+鮮奶超好喝！冬天限定的「草莓布丁黑蛋奶」有統一布丁+新鮮草莓+黑糖

台南包棟住宿推薦 這篇必收藏！痛痛快快的和親朋好友們玩樂聚會吧

素有台灣歷史文化古都之稱的台南，擁有許多歷史建築、人文地景、自然生態、農特產業、美食小吃、購物商圈等得天獨厚的觀光資源。比起其他住宿方式，台南包棟住宿是最自在方便的，因為通常位於市區離景點較近，方便安排旅遊行程。加上房型多樣，有溫馨傳統的老宅、獨特的設計風格空間或是設備齊全現代化的住宅等，能滿足不同旅客的需求，也方便盡情放鬆玩樂。最近又因為韓國實境節目再掀一波熱度的台南，被稱作是集感性於一身的情感城市，你也想體驗一下這份感性嗎？和親友相約來台南吧！今天推薦6家風格各異的台南包棟民宿，希望能幫助正要規劃行程的你，找到最適合的民宿。

視覺震撼！天鵝湖化身光影畫布 「2025新營波光節」浪漫登場

萬眾期待！「2025 新營波光節」正式在2/8在天鵝湖畔華麗登場！去年首辦即驚艷全場，今年更以全新主題 「路徑之間」，結合大型水幕投影、沉浸式光影裝置與音樂演出，打造最具詩意與未來感的夜間藝術盛典。走進光與影的世界，一起感受新營的獨特魅力吧！

台南學甲有這些能玩！自然人文親子遊一次滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】若想尋覓一個結合自然、人文與趣味的旅遊地點，台南學甲是不錯的選擇！台南市長黃偉哲表示，學甲擁有豐富的歷史及文化，是相當適合全家一同到訪的旅遊景點。 首先，適合大小朋友

雲林古坑玩透透！ 分享「雲林美食/古坑美食」8家必吃小吃

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 提到雲林古坑你會想到什麼？我想大家是不是跟Ann和榜哥一樣，想到的是古坑咖啡、古坑劍湖山世界主題樂園、古坑綠色隧道還有國道三號的古坑服務區？！完全想不到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。