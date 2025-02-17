穿梭百年山林歲月 飽覽阿里山沿途風光

1914年當時歷盡艱辛，籌備許久的阿里山森林鐵路終於完成的那一刻起，位在嘉義市中心，今日的「檜意森活村暨嘉義製材所」即匯集了世人的目光。人們走進這充滿綠蔭的地方，開闊的視野中，一棟棟以檜木為主的日式建築，雨淋板、斜屋瓦、格子窗，在陽光的映照下散發著一股質樸、典雅的味道，總是吸引人不覺駐足良久。

▲ 負責中興號柴油客車調頭的轉車台（Turntable），是許多鐵道迷的必訪之處。(攝影／戚文芬)

▲ 檜意森活村、製材所規劃完整，29棟的木構造歷史建築，是目前全台唯一的森林文創園區。(攝影／戚文芬)

低海拔─檜意森活村、製材所、機車庫

檜意森活村原為日治時期從事阿里山木材產業的員工宿舍，當時名為「檜町」。後在「復舊如舊」的原則下，29棟的木構造歷史建築，蛻變為文創市集、好飲好食、生活創藝、在地有禮、時光特區及藝文展演等六大主題區域。

沿著規劃良好的步道，走到距離不遠處的「製材所」，是當年鐵路通車後啟用的，負責將原木加工製成木材後出口到海外。時至今日，除了過去的遺跡，還可以看到眾多台灣原生種植物，如：穗花棋盤腳、鵝掌藤等，以及各色觀景植物，大王仙丹、月橘、陰香、盾柱木，盎然的綠意頗讓人發思古之幽情。

值得一提的，是這裡的「嘉義機車庫」，以及負責中興號柴油客車調頭的轉車台（Turntable），是許多鐵道迷的必訪之處。特別是停放在鐵軌上的古老車頭，如：11403-1是民國42年製造的第一代25噸級柴油機關車，一身鮮紅色的中興號，以及第23號蒸汽機關車、DL-2柴油機車……等等。至今，彷彿還在縱橫交錯的鐵軌中，鮮活地行駛著。

▲ 奮起湖車庫，是阿里山火車登山過程中最重要的休息與保養廠所。(圖片來源／LION TRAVEL)

▲ 樹番茄多數分布在阿里山山區，可以看見路旁小販有售。(攝影／戚文芬)

▲ 奮起湖的山葵，充滿了在地特色，每年有不少人特地到此採購。(攝影／戚文芬)

中海拔─ 奮起湖、十字路

來到海拔約1400公尺的奮起湖，時間往往接近中午。散發著濃郁飯菜香的便當，總在第一時間就吸引許多人的腳步，雞腿、排骨是經典菜色外，沿著老街還有各式美食小吃可以選擇。一間間的木造房子，低矮的屋簷下，樹蕃茄、愛玉、筍子，尤其是在地盛產的山葵，讓人看得目不暇給。

吃飽飯、逛完老街，鬱鬱蒼蒼的林木是奮起湖不可錯過的必遊之地，尤其是沿途往往有著清楚標示的牌子，循著路徑，可以走訪車站附近的百年杜鵑。濃密的樹蔭、鐵軌、日式建築，一派的靜謐唯美，是許多人的拍照打卡地。而百年肖楠木，一棵棵筆直宛如穿入天際，站在木棧道上仰頭觀看非常壯麗，彷彿置身於另一個美麗異世界。

奮起湖上有許多步道，這裡的特殊景觀柳杉林，沿路即有山徑可以邊走邊欣賞，而木馬棧道上除了可以飽覽奮起湖的全景外，還大面積的竹林，細看可以發現長得格外壯碩高大的轎篙筍。筍肉肥，滋味濃郁，每年5、6月採收後，經過高溫殺菌真空包裝的轎篙筍，是許多人必買的伴手禮之一。

也可以搭車到十字路站，高聳的地勢，可以俯瞰阿里山高低綿延的山勢，尤其是蜿蜒於群山之間的公路，景觀秀麗。在2017年奮起湖到十字站之間的路段復駛後，再加上在地日式建築的整修，觀景台、步道重新規劃後，店舖林立，讓這個站充滿了生命力。

▲ 阿里山的姊妹湖，是馳名中外必遊的景點。(圖片來源／Shutterstock)

▲ 在阿里山國家風景區，一顆高達3000歲的神木。(圖片來源／Shutterstock)

▲ 登上小笠原，可以飽覽日出、雲海和星空。(攝影／戚文芬)

▲ 水山巨木步道上的檜木桁架仿古鐵路橋，充滿了唯美而靜謐的氛圍。(圖片來源／LION TRAVEL)

高海拔─阿里山森林園區

海拔上升至2100公尺的阿里山森林園區，紅檜、扁柏、鐵杉林等巍峨高大的林相，以壯闊的氣勢，隨著綿延起伏的山勢佔據著視野。伴隨著日出、雲海、晚霞，以及森林鐵路，展開猶如交響曲般多變而豐富的面貌。

凌晨時分，許多人總頂著冷冽的寒風乘車到祝山站看日出。運氣夠好，金光四射的燦爛勝景，絕對是旅程中最珍貴的回憶。而後，還可以順著步道走上小笠原，沿著木棧道欣賞一覽無遺的山景。有時候水氣凝結，奔騰的雲海，或猶如煙雨朦朧般所呈現的詩意，夜晚時來到這欣賞無比澄靜的星空，小笠原的美讓人一眼難忘。

阿里山的步道眾多，穿梭在山林裡，鬱鬱蔥蔥的美，深淺不一的綠意使人忘記旅途的疲憊，紅檜、毛地黃、高山鴨腳木、山箭筍、高山杜鵑、華山松、褐毛柳、鐵杉林交相出現。正當眼前繽紛，讚嘆不已時，姊妹湖中映著水波粼粼的倒影，風吹徐徐、樹影交織，唯美而恬靜。

■ 採訪撰文、攝影／戚文芬 ■ 圖片來源／Shutterstock、LION TRAVEL ■ 責任編輯／薛琳云

欣傳媒 薛琳云 https://www.xinmedia.com/article/302577