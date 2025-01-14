2025最新！阿里山旅遊必讀攻略　最新交通、必訪景點、美食推薦一次看

阿里山原為台灣原住民鄒族的居住地，因其獨特的自然資源和地理條件，成為日治時期木材開採的重要地點。然而，隨著林業的衰退，阿里山也一度沉寂。直到現在，這片壯麗的山林因神木群、小火車及壯觀的雲海景觀重新走入大眾視野，吸引了來自世界各地的遊客。這片山林究竟有什麼魅力呢？接下來讓我們逐一揭曉！

阿里山地理位置

圖片來源：阿里山國家森林遊樂區粉絲專頁

阿里山位於台灣嘉義縣的東部，屬於中央山脈的一部分，海拔高度介於1,000至2,600公尺之間，擁有涼爽的山地氣候。若在清晨登上祝山或小笠原山觀景台，不僅能欣賞金黃的日出，還能俯瞰雲海與山巒交織的壯麗畫面，有種不言而喻的感動！

阿里山適合的旅遊時機

阿里山一年四季都很適合旅遊，但一些季節限定活動絕對不可錯過：

3-4月：櫻花季

圖片來源：google map

4-6月：螢火蟲季

圖片來源：阿里山國家風景區官方網站

12-1月：楓葉季

圖片來源：阿里山國家森林遊樂區粉絲專頁

除了上述的季節性活動之外，每年11月至隔年4月，在阿里山見到雲海的機率最高，是欣賞雲海的最佳時機！

此外，跨年夜更是阿里山的旅遊高峰，每年都特別加開「夜未眠專車」，讓遊客追逐第一道曙光。建議提前安排行程，才能不錯過這些一年僅此一次的精彩時刻！

阿里山氣溫

阿里山海拔較高，氣溫會隨著海拔上升而驟降，阿里山的年均溫約10.6度，尤其在山區體感溫度會更低，記得一定要穿戴好禦寒衣物。加上阿里山早晚溫差大，所以建議旅客採洋蔥式穿搭！尤其看日出、凌晨時是最冷的時候，毛帽、手套、羽絨衣都建議穿著！

阿里山交通

1. 自駕車

路線建議：從台北出發，可以經由國道1號或國道3號，接台61線（台中至高雄）再轉接台18線至阿里山。若不塞車，車程大約需要3.5至4小時。

優點：自駕的最大優勢是彈性大，能自由安排路線並停留於途中景點，但阿里山的旅客眾多，停車場的車位數量常常供不應求，建議要早點上山找車位。

2. 客運

台北至阿里山：可以搭乘國光客運直達阿里山的班車，車程約4至5小時。

優點：對不熟悉路線或不想駕車的遊客來說，客運是一個便捷選擇，讓你可以輕鬆到達。

3. 火車

台北至嘉義火車：首先搭乘台灣鐵路管理局（TRA）從台北出發至嘉義，車程約2.5至3小時，再轉搭阿里山林鐵、台灣好行、台灣觀巴、嘉義線公車等系統，前往阿里山。

優點：火車是台灣最具代表性的交通方式之一，沿途風光秀麗，並能避免自駕的疲勞。

4. 包車服務

優點：包車的好處是全程由專業司機駕駛，無需擔心交通或駕駛問題，而且也比較省時，省去搭大眾運輸的等車及停靠多站的時間，在景點區的入口處就可直接下車，不用擔心停車找不到車位，包車不僅舒適，還能根據需求自由調整行程，尤其適合團體或家庭出行。

阿里山國家森林遊樂區

圖片來源：阿里山國家森林遊樂區粉絲專頁

阿里山是台灣最著名的自然保護區之一，擁有保存完好的原始森林與珍貴的千年神木。這裡的阿里山林業鐵路（阿里山小火車）是台灣唯一的高山鐵路，穿梭在翠綠山林中，是體驗慢活的最佳方式。此外，阿里山還深深蘊含鄒族的文化底蘊，從音樂、舞蹈到工藝，皆能窺見原住民與自然共生的智慧。

阿里山國家森林遊樂區售票口為24小時開放，門票無團體或散客、平日或假日的區別，且現場與官方售票網站販售票價均相同。

1. 票價及園區相關資訊：

https://recreation.forest.gov.tw/Forest/RA?typ_id=0500001

2. 線上購票資訊：

https://forestpass.welcometw.com/tour/listAll?category=jQW

3. 園區的即時影像：

https://www.youtube.com/watch?v=kVV233ctp84

4. 園區的天氣狀況（含日出、日落時間）：

https://www.cwa.gov.tw/V8/C/L/NatForest/NatForest.html......

阿里山國家森林遊樂區景點

阿里國家森林遊樂區景點｜1. 阿里山林業鐵路（阿里山小火車）

圖片來源：阿里山林鐵及文資處

從2024年7月起，阿里山林鐵恢復全線通車，遊客可以搭乘經典的小火車，從嘉義車站一路攀升至阿里山車站。沿途穿越山林、欣賞壯麗景緻，是到訪阿里山的熱門交通方式。而且現在還有許多主題列車可以搭乘，像是以移動美術館為設計概念的檜木觀光列車——「福森號（Formosensis）」，是阿里山林鐵中最頂級的觀光列車，立即訂票感受高級奢華的乘車體驗吧！

林鐵路線介紹：

圖片來源：阿里山林鐵及文資處

林鐵本線：連接嘉義車站與阿里山車站，是全線最受歡迎的主幹路線。

林鐵支線：分布於阿里山森林園區內，方便遊客穿梭於園區各主要景點間。

購票方式：

車站現場購票：

可於乘車日的 當天至前2日，在林鐵車站（如嘉義站、北門站、竹崎站、交力坪站、奮起湖站、阿里山站）購買。

網路訂票：

可於乘車日的 前1日至前14日，透過 阿里山林業鐵路網路訂票系統 預訂車票。

阿里國家森林遊樂區景點｜2. 巨木群棧道

圖片來源：google map

巨木群棧道是阿里山的經典景點之一，總共有36棵百年神木可以觀賞，每個神木都掛有告示牌，上面有一些關於神木與森林的小知識，遊客可以在這條步道上漫遊，享受芬多精與大自然的洗禮！

阿里國家森林遊樂區景點｜3. 祝山觀日平台

圖片來源：google map

祝山觀日平台是最熱門的阿里山日出的觀賞地點，觀景台附近遍佈著台灣原生的紅榨槭，清晨時分，金色霞光與雲海交織、紅葉輝映的景象極為壯麗！

阿里國家森林遊樂區景點｜4. 小笠原山觀景台

圖片來源：google map

小笠原山觀景台擁有360度的開闊視野，可遠眺阿里山、玉山、中央、雪山四大山脈。由於需要步行上坡才能抵達，人潮相較祝山觀日平台較少，環境更加清幽寧靜，適合想要遠離喧囂、靜靜欣賞自然之美的遊客！

阿里國家森林遊樂區景點｜5. 姊妹潭

圖片來源：阿里山國家森林遊樂區粉絲專頁

姊妹潭為兩個大小不一的高山湖泊，相傳是兩位山地姊妹追求愛情不果，相偕殉情的地方。位在湖中心的涼亭倒映在水面，景緻如詩如畫，是遊客最愛佇足取景的地點之一！

阿里國家森林遊樂區景點｜6. 沼平車站

圖片來源：阿里山林鐵及文資處

沼平車站外型復刻舊阿里山木造車庫，展現復古日式鐵道風情。附近的沼平公園遍佈各種高山植物，清幽環境適合家庭休閒，是老少咸宜的理想去處！

阿里國家森林遊樂區景點｜7. 石棹步道群

圖片來源：google map

石棹步道群是由霧之道（原石棹步道，長880m）、茶之道（長1030m）、雲之道（原杉林步道，長700m）、霞之道（長530m）、櫻之道（長990m）以及愛之道（長662m）等六條步道組成，遊客可以在霧景、雲海、霞光、茶園等美麗的自然景色中漫步，其中櫻之道是石棹熱門的賞櫻據點！

阿里國家森林遊樂區景點｜8. 水山療癒步道

圖片來源：google map

水山療癒步道是一條適合家庭散步的步道，步道全長863公尺，全程平坦好走，僅有部分路段有階梯。沿途景色迷人且靜謐，堪稱阿里山生態特色的迷你版！無論是獨自散步，還是參加導覽深度探索，都能放鬆身心，徹底紓壓～

阿里山周邊景點

阿里山周邊景點｜1. 達娜伊谷

圖片來源：google map

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村3鄰51號

在達娜伊谷自然生態公園，可以欣賞到清澈河水中的魚群與壯麗的山谷景色，這裡還有鄒族歌舞表演、市集與餐廳，是放鬆與探索的好去處！

阿里山周邊景點｜2. 奮起湖風景區

圖片來源：阿里山國家風景區官方網站

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖

山城、老街、鐵道，這就是奮起湖在台灣人印象中的三大記憶點。其中奮起湖老街以美食聞名，當地特色便當與各式伴手禮吸引著眾多遊客，是探索阿里山美味的必訪之地！因為地理環境和歷史背景有點類似九份，因此也有人稱它是阿里山的九份呢！

阿里山周邊景點｜3. 太平雲梯

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地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

作為全台海拔最高的吊橋，太平雲梯提供壯麗的嘉義景觀與雲海美景，登頂後能享受絕佳的自然風光，記得提前預約。

阿里山周邊景點｜4. 優遊吧斯鄒族文化部落

圖片來源：google map

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村4鄰127-2號

這裡有精彩的鄒族歌舞表演與美麗的雲霧茶山，還能體驗茶葉品茗、炒咖啡豆等在地活動，是深入了解鄒族文化的理想場所！

阿里山特色餐廳

阿里山美食推薦｜1. 阿將的家23咖啡館

圖片來源：google map

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號

用石塊堆砌而成的鄒族傳統石屋，每個細節都透著手工溫度，彷彿走進宮崎駿的童話世界。配上一杯香濃咖啡，俯瞰山谷的靜謐風光，氛圍特別迷人！

阿里山美食推薦｜2. HANA廚房

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地址：嘉義縣阿里山鄉第二鄰部落市集二樓

鄒族與南非風情的料理碰撞出獨特滋味，香酥披薩和經典烤肉盤更是每桌必點。特製辣椒醬香辣濃郁又富有層次，讓人一試難忘！

阿里山美食推薦｜3. 游芭絲鄒宴餐廳

圖片來源：google map

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號

這是阿里山最具人氣的原住民風味餐廳，竹筒飯在炭火中慢慢蒸煮，香氣撲鼻而來，搭配烤香腸和原木烤肉，讓人每一口都覺得滿足。坐在平台上看山景，邊吃邊聊，真的很愜意！

阿里山美食推薦｜4. 街角永富苦茶油雞

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村樂野114-2號

這裡的苦茶油雞以酥脆的外皮與多汁的內餡著稱，香氣四溢。搭配苦茶油麵線更是一絕，芥末豆腐則滑嫩清爽，微辣的口感讓炎熱夏日倍感清新。

阿里山美食推薦｜5. 飛鼠咖啡

地址：嘉義縣阿里山鄉社9鄰228號附6

位於特富野部落的秘境咖啡館，需要預約才能體驗這片寧靜。自家種植的咖啡豆散發著濃濃香氣，加上手工製作的愛玉，吃起來Q彈爽口，讓人瞬間愛上這片山林遺世獨立的美好！

阿里山美食推薦｜6. 清豐濤月景觀餐廳

地址：嘉義縣番路鄉內甕村凸湖5-3號

白天的無邊景色，配上山崖邊用心烹煮的料理，整個感覺特別放鬆。晚上燈光一亮，更像是「嘉義小九份」或「神隱少女油屋」，超級適合拍照！

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