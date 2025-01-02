秀證件的時候到了！浪漫神話歐風莊園「免費入園」　還有「佐登妮絲城堡」買一送多、加碼感恩回饋「門票現省100」

2025免門票衝城堡！嘉義最美歐風莊園「蓋婭莊園」一月免費入園來了，本次針對雙北人祭出免門票福利，南下衝嘉義搶在春節前美拍一波。還有「巴洛克風城堡」祭出「買一送多」優惠，朝聖一城雙堡美美開拍。

蓋婭莊園設計靈感來自英國布倫海姆宮，主要為英式巴洛克風格，以希臘神話中的蓋婭女神作為莊園守護神。記者黃于凡／攝影

春節前先拍爆！遊嘉義必訪的夢幻景點「蓋婭莊園」2025首個免費入園活動，特別邀請台北、新北兩地區居民，1/24前，身分證件設籍台北或新北地區（身分證英文字母為A、F、Y開頭）即享優惠，搶在春節人擠人前打卡日月鏡池、童話陽光草原。

圖／蓋婭莊園提供

蓋婭莊園期間限定與「世界經典小王子」聯名，打造小王子的玫瑰花園及夢幻玫瑰光廊。記者黃于凡／攝影

而另一座文藝復興巴洛克風「佐登妮絲城堡」則祭出門票「買一送多」優惠，即日起至2/2，凡在現場購買全票即贈「精油滾珠筆、限定入園票」，值得注意的是，贈送之入園票限下次使用，期限至2/28；門票部分還同步再推2025年入園感恩回饋，全票200元（原價300元）、團體/學生/65歲以上150元（原價250元），皆可享產品折抵200元。相關資訊依現場公告為準。

此外，園區內還有璀璨燈飾、泡泡燈海等美麗造景；每週六日17:30-18:00，還會定時下雪，想抓拍絕美雪景要記好時間喔！

圖／佐登妮絲城堡提供

圖／佐登妮絲城堡提供

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

營業時間：8:30-19:00