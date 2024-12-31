大啖台南美食！ 韓國王牌製作人羅PD、《機醫》金大明盛讚：太愛台南！是感性爆棚的城市

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國王牌製作人羅PD（羅暎錫，製作《一日三餐》、《新西遊記》、《尹食堂》、《瑞鎮家》、《種豆得豆》等知名韓國綜藝節目），在韓國擁有收視保證封號，更曾因製作《花漾爺爺台灣篇》大幅提升韓國訪台觀光人數，獲頒台灣觀光貢獻獎，由其經營的「十五夜頻道」在 YOUTUBE 擁有超過673萬訂閱，這次特別攜手韓劇《機智醫生生活》中飾演婦產科醫師「楊碩亨」的金大明來台拍攝「跟著大明尋味－台灣篇」，從北到南吃爆台灣美食，第二集更到訪台南，由金大明帶路走訪台南私房景點，兩人不僅愛上台南，更大讚台南是感性爆棚的F型城市。

▲金大明與羅PD在亞洲50大最佳酒吧Bar T.C.R.C.（圖片提供：台南市政府觀光旅遊局）【※禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】。 圖：YouTube出差十五夜頻道／來源

金大明曾多次造訪台灣，甚至自曝拍攝《機智醫生生活》期間因太想念台灣而偷偷跑來台灣旅行，對台灣美食和人情味念念不忘。在「跟著大明尋味－台灣篇」，金大明對台南讚不絕口，並表示因為常常去台南，喜歡的店就一直增加，並且也知道台南是文化古都，更以韓國慶州作為比喻。

本次製作團隊住宿台南文青飯店「友愛街旅館」，接著徒步走訪泉波冰淇淋、台南市美術館2館、饕公麻辣燙、神農街、林百貨、友愛市場等景點及餐廳，更前往亞洲50大最佳酒吧 Bar T.C.R.C.、赤崁中藥行等台南特色餐酒館。

▲台南市美術館二館。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

兩人穿梭於古色古香的台南巷弄中，金大明興奮且感動地說，來到台南讓他想起初次來台南的滿滿安全感和愜意感，台南慢活的生活步調也讓他印象深刻。影片一播出即獲得台韓兩地粉絲熱烈討論，韓國網友紛紛留言：「曾經在台南住過一個月，現在又開始想念台南了」、「可愛又漂亮的台南，下次去台灣一定要在台南待久一點」、「我媽媽去過台灣其他城市，說最喜歡台南……去台南真的不會後悔」、「下次一定要跟著大明路線玩台南」！

▲台南特色伴手禮。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府黃偉哲市長表示，疫後韓國旅客迅速成為台灣重要觀光客源之一，依據交通部觀光署統計至今年10月，韓國來台旅客人數達78萬人次，位居第二。另根據韓國文化體育部觀光部的調查，台灣在韓國人心目中為排名前五之海外旅遊目的地，顯見韓國觀光市場深具潛力。為了表達對羅 PD 和金大明的感謝及歡迎之意，市府特別準備媽祖賜芙、熱蘭遮堡薯條、奇美鳳梨酥、柚花咖啡、安平蝦餅、玉井芒果乾、柴焙桂圓黑糖地瓜酥、台南椪餅、DOGA 香酥脆椒、鹽水蜂炮籤詩牛軋糖等十種台南農特產及伴手禮送給製作團隊，歡迎羅 PD 和金大明再來台南玩，感受台南的多元魅力。

▲林百貨。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）林國華局長表示，非常感謝「十五夜頻道」製作團隊至台南拍攝，也非常感謝羅 PD 和金大明對台南的喜愛。韓國一直是台南推展國際觀光的重點市場之一，觀旅局持續透過參與國際旅展、邀請國際網紅及媒體踩線、刊登國際形象廣告等向韓國推廣台南觀光。台南擁有韓國旅客喜愛的元素，如《想見你》在台南取景、在韓國引起台劇熱潮，穿著旗袍體驗安平老街的跨時旅趣，享譽國際的米其林料理、各式特色餐酒館等，歡迎韓國旅客來台南旅遊，感受台南獨有的「台南感性」。

觀旅局表示，從韓國出發前往台南不到三小時，非常歡迎韓國民眾來台南體驗古老巷弄的時光之旅、跟著台南追劇地圖蒐集打卡景點，市府團隊將續向國際觀光市場推廣行銷台南。想知道最新的台南觀光景點與活動，請參閱「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

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