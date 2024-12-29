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楓紅了！探秘嘉義阿里山鄉2日遊 賞楓行程全攻略

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阿里山鄉石盤谷吊橋楓葉開始由綠轉紅，目前楓紅已達4成。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
阿里山鄉石盤谷吊橋楓葉開始由綠轉紅，目前楓紅已達4成。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】當寒流吹過嘉義縣阿里山鄉，山林間的楓葉開始由綠轉紅，目前楓紅已達4成，宛如一幅動人的畫作，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）指出，這個時節來阿里山鄉規劃一趟輕鬆愜意的二日遊，不僅能沉浸在自然美景之中，還能品嚐在地風味，深入體驗鄒族文化，推薦可至豐山村賞楓、走步道，來吉部落探索部落文化、特色美食，留下山林間最美的冬日回憶。

▲來吉 Hana 廚房融入自然環境，空間舒適。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲來吉 Hana 廚房融入自然環境，空間舒適。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，豐山村是欣賞楓葉的絕佳地點，隨著近日氣溫轉涼，楓葉逐漸由綠轉紅，黃色、紅色、綠色的楓葉參差映襯著吊橋，是冬日裡最迷人的旅拍。除了賞楓，豐山村的愛玉也以純手工聞名，口感滑嫩，搭配黑糖及檸檬，酸甜爽口，瞬間驅散旅途中的疲憊。

▲豐山風味餐。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲豐山風味餐。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

午餐則可選擇當地的風味餐，每一道菜都融合了在地食材，令人回味無窮，也可以在村內散步，與在地居民聊聊天，更加深入了解豐山村的文化與日常生活，傍晚時分返回阿里山鄉住宿點，建議選擇鄰近山林的民宿，夜晚可沏壺茶，聆聽蟲鳴聲，感受自然的寧靜。

▲來吉 Hana 廚房有現烤的鄒族烤肉與手工 PIZZA。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲來吉 Hana 廚房有現烤的鄒族烤肉與手工 PIZZA。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局推薦隔日旅程可從豐山村出發，沿山路駕車約25分鐘，便可抵達充滿鄒族風情的「來吉部落」，這座隱藏在群山間的小部落，以豐富的鄒族文化與自然美景而聞名。

▲來吉「富足聖山市集」。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲來吉「富足聖山市集」。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

「富足聖山市集」聚集了當地部落居民製作的各式伴手禮，從手工藝品到山林茶葉、野蜂蜜等應有盡有，最後別錯過鄒族特有的烤肉文化，Hana 廚房是不可錯過的美食地點，供應現烤的鄒族烤肉與手工 PIZZA，融合原住民風味與南非料理，別有一番滋味。

▲阿里山旅程有美食、美景、文化，正是安排賞楓的好時節。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲阿里山旅程有美食、美景、文化，正是安排賞楓的好時節。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局強調，整趟阿里山旅程有美食、有美景、有文化，帶回滿載的回憶與特色伴手禮，更多旅遊推薦可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁查詢。

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